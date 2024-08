video suggerito

Quanto ha guadagnato Simone Biles vincendo 4 medaglie alle Olimpiadi: una cifra ridicola Simone Biles a Parigi ha vinto tre medaglie d’oro e una d’argento e ha guadagnato complessivamente una cifra di poco superiore ai 120 mila euro. Una cifra bassa se si considera che gli atleti italiani che vincono l’argento portano a casa 90 mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Le Olimpiadi di Simone Biles si sono concluse. La ginnasta americana sperava di fare l'en plein, vincendo cinque medaglie d'oro, ma non ci è riuscita. La spedizione a Parigi è stata comunque straordinaria. Perché Biles ha vinto quattro medaglie, tre d'oro e una d'argento, è cascata male solo nella trave, vinta da Alice D'Amato, ed è salita così a undici medaglie complessive ai Giochi. Meglio di lei ha fatto, in assoluto, solo Leon Marchand, il nuotatore che ha vinto quattro medaglie d'oro. Ma Biles quanto ha guadagnato con queste quattro medaglie?

I premi per gli atleti che vincono medaglie olimpiche

Ogni stato garantisce dei premi agli atleti che ottengono delle medaglie ai Giochi Olimpici. L'Italia ha confermato, ad esempio, i premi di Tokyo: 180 mila euro per gli ogni atleta che vince la medaglia d'oro, 90 mila per l'argento e 60 mila per il bronzo. Secondo Forbes gli americani che partecipano alle Olimpiadi ottengono molto meno: 37.500 dollari per l'oro (circa 35.000 euro), 22.500 per l'argento (20.600 euro) e 15.000 per il bronzo.

Qual è il bottino di Simone Biles

Simone Biles ha vinto tre medaglie d'oro: prima ha vinto nel concorso a squadre femminile della ginnastica artistica, poi si è impostata nell'individuale e infine ha vinto l'oro nel volteggio. In più ha ottenuto l'argento nel corpo libero femminile (undicesima medaglia in assoluto alle Olimpiadi). Un bottino rigoglioso in un'Olimpiade in cui i problemi non sono mancati – tra stilettate e conseguente blocco social con un'ex ginnasta, discussioni con i media e una lite con il pubblico.

A casa porterà 135.000 dollari che in euro fa 123.730. Una cifra ovviamente alta, ma non certo imponente, considerato che di medaglie ne ha vinto ben quattro. Questa cifra è stata ritenuta bassa, naturalmente sportivamente parlando, da molti utenti che sui social hanno ritenuto quasi irrisoria la somma che l'americana ha incassato. Raffrontandola con altre federazioni e considerando che sono quattro le medaglie vinte e allora si che la cifra è (per una sportiva di tale livello) bassa.