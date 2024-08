video suggerito

Simone Biles mostra gli effetti della faida nella ginnastica americana: bloccata da un ex compagna L’ex ginnasta americana Skinner aveva criticato la squadra americana di ginnastica artistica, ma non Simone Biles. La stella della ginnastica ha difeso le compagne di squadra e ha puntualizzato con Skinner, che ha deciso di bloccare la campionessa sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Simone Biles è una delle grandi stelle delle Olimpiadi di Parigi. L'americana ha già vinto due medaglie d'oro, l'obiettivo è enorme, ed è quello di conquistarne cinque. Le sue gare sono storia e sono ambitissime anche dai cosiddetti vip, che fanno a gara per seguirla dal vivo – da Tom Cruise a Lady Gaga passando per Zidane e Kendall Jenner, tutti seguono l'americana. Ma nemmeno Simone Biles può essere tranquilla al cento percento perché addirittura lei, la regina dei Giochi, è finita in una polemica con un'ex ginnasta americana, ex compagna di squadra che l'ha bloccata addirittura sui social.

Le frecciate a distanza tra Simone Biles e MyKayla Skinner

Durante i Giochi olimpici si è aperto un duello a distanza tra Simone Biles e MyKayla Skinner, ex ginnasta americana, campionessa del mondo in passato (a squadra con Biles) e che sostituì nella squadra nazionale proprio Biles tre anni fa durante le Olimpiadi di Tokyo. Skinner e Biles si sono rifilate delle frecciate, ma belle grosse, sui social media, con un epilogo netto, che ha visto la meno nota bloccare l'altra sui social.

Skinner attacca la squadra americana, ma non Biles

La querelle parte da lontano, la datazione è precisa: inizio luglio, quando Skinner, che si è ritirata già da qualche anno, attacca la squadra americana di ginnastica, lo fa con un video che posta su YouTube, e che poi viene cancellato. Biles non viene attaccata né criticata, ma le sue compagne di squadra invece sì, e le parole sono dure: "A parte Simone, ho la sensazione che il talento e la profondità non siano più quelli di una volta. Molte ragazze non lavorano così duramente. Semplicemente non hanno l'etica del lavoro".

Simone Biles dopo l'oro tagga Sknner nella foto vincente

Biles ha incassato e non ha detto nulla. Ha lasciato passare del tempo e quando è arrivato il momento giusto ha risposto. Lo ha fatto dopo aver vinto l'oro a squadre con gli Stati Uniti davanti alle ‘Fate' ha pubblicato una foto su Instagram con Sunisa Lee, Jade Carey, Jordan Chiles e Hezly Rivera e ha scritto: "Mancanza di talento, pigre, campionesse olimpiche". Taggando Skinner a corredo. Boom.

Skinner incassa, ma blocca Biles

Messaggio inviato e recepito da MyKyala Skinner, che per tutta risposta, per ripicca, ha deciso di bloccare sui social Biles, che ha comunicato ciò ai suoi follower: "Sono stata bloccata". Stracci che volano tra vecchie compagne di squadra, che non hanno fatto nulla per evitare il duello a distanza. E chissà come proseguirà?