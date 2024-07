Simone Biles incanta Parigi, pure Tom Cruise e Lady Gaga la applaudono: “Un onore essere così vicini”

video suggerito

Simone Biles ha fatto il suo esordio ai Giochi Olimpici di Parigi. Un esordio attesissimo per questa ginnasta americana che a Rio 2016 vinse l'oro e che a Tokyo si presentò con grandi ambizioni, ma fu costretto ad andare via a Olimpiadi in corso a causa dei ‘twisties'. Ora è a Parigi e vuole provare a vincere cinque medaglie d'oro. La sostengono in tanti, il suo battesimo del fuoco è stato straordinario, con anche Tom Cruise e Lady Gaga che fanno il tifo per lei.

Biles prova a vincere 5 ori alle Olimpiadi

Biles alle Olimpiadi 2024 cerca di vincere cinque medaglie d'oro, quello che era l'obiettivo già a Tokyo: squadra, all-around, volteggio, trave e corpo libero. A Bercy nell'Arena di Parigi dove si svolgono le gare di Ginnastica gli Stati Uniti sono avanti davanti a Italia e Cina. Simone Biles ha iniziato la sua avventura in modo fantastico chiudendo il giro completo con il totale di 59.566, il punteggio più alto dell'ultimo triennio a livello internazionale.

Biles ha strappato applausi al corpo libero e al volteggio ed è stata quasi perfetta pure alla trave, dove la cinese Yaqin Zhou ha fatto meglio. Gli occhi del mondo sono tutti su di lei, non solo per i problemi che le hanno impedito di essere in pista per oltre un anno tra il 2021 e il 2022 né per l'obiettivo dei cinque ori tutti insieme, che sarebbero un traguardo straordinario.

Biles stella dei Giochi, sostenuta pure da Lady Gaga

Ma è vero che aver raccontato la sua storia l'ha resa senz'altro più vicina a tutti e dopo aver riportato un infortunio a una gamba durante la prestazione d'esordio nelle qualificazioni della ginnastica, le vicende di Biles vengono seguite con ulteriore attenzione. Il suo stuolo di fan è nutrito, non è solo virtuale, sui social, ma il sostegno è forte a Parigi dove a seguirla dal vivo è andato Tom Cruise, grande appassionato di sport, e con lui c'erano anche Greta Gerwig, nota regista, Snoop Dogg e Anna Wintour, altra grande appassionata di sport. Di Biles ha parlato pure Lady Gaga, presente alla Cerimonia d'Apertura dei Giochi, ha postato un video sul suo profilo Instagram di una delle esibizioni di Biles e ha scritto: "Che onore essere così vicina".