Simone Biles s’infuria durante la gara vinta da Alice D’Amato: “Perché fate shhhh? Smettetela” Durante la gara alla trave Simone Biles ha commesso un errore e non è arrivata nemmeno sul podio. Terminato l’esercizio l’americana ha polemizzato con il pubblico. C’è stato chi alla Bercy Arena di Parigi ha zittito chi gridava il suo nome, e questo ha fatto innervosire la ginnasta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

La ginnastica artista italiana ha vissuto un momento indimenticabile a Parigi. Alice D'Amato ha vinto la medaglia d'oro nella trave, Manila Esposito il bronzo. Una giornata meravigliosa per l'Italia, complicata invece per Simone Biles che voleva ancora vincere e chi invece si è dovuta accontentare solo del quinto posto. Anche se poi ha recuperato vincendo l'argento nel corpo libero. Ma dopo l'esibizione alla trave la ginnasta americana ha vissuto un momento particolare con il pubblico, che ha zittito bruscamente.

Simone Biles manca l'obiettivo dei 5 ori a Parigi

Era arrabbiata, nervosa, sicuramente delusa Biles dopo la performance alla trave. Voleva vincere per inseguire l'obiettivo dei cinque ori a Parigi 2024, e vincendoli tutti avrebbe raggiunto la mitica Larisa Latynina a quota 9 ori, recordman all-time nella ginnastica artistica femminile. Invece i piani sono saltati e dopo tre ori vinti è arrivato un quinto posto, con conseguente delusione, che si è manifestata con un rimprovero al pubblico di Bercy.

E si arrabbia con il pubblico alla Bercy Arena

Simone Biles è una delle sportive più famose e più brave al mondo e va da sé che ci sono tanti tifosi e tanti spettatori che desiderano vedere le sue gare dal vivo. Non tutti sono educati allo sport e c'è chi ha fatto, forse, un po' di confusione. Biles nel corso del suo esercizio alla trave è caduta ed ha capito subito che l'oro numero quatto era sfumato. Una volta terminato l'esercizio la sette volte medaglia d'oro olimpica se l'è presa con il pubblico della Bercy Arena. Il motivo è stato chiaro. L'atleta non ha gradito i rumori, il brusio fatto durante il suo esercizio. "Smettetela di fare shhh. Smettetela di fare silenzio'", ha detto ai tifosi, alzando le braccia in aria.

Ma cosa è successo di preciso? La ginnasta ha trovato assai fastidioso il sibilo prodotto da alcuni spettatori che hanno zittito, con un rumorio antipatico, chi invece stava gridando sugli spalti: "Forza Simone", durante l'esercizio alla trave. Non è detto che quel coro sia stato determinante per la prestazione di Biles, ma certamente lei quel coro lo ha sentito e quel brusio le ha dato fastidio.

Medaglia d'argento poi nel corpo libero per Biles

Nel pomeriggio è tornata in scena, ha resettato tutto, e ha conquistato un'altra medaglia, la quarta di Parigi, l'undicesima di sempre ai Giochi, ma non d'oro. Perché pure nel corpo libero Simone Biles non è stata perfetta. L'americana ha conquistato il secondo posto e dunque l'argento dietro alla brasiliana Rebeca Andrade.