Simone Biles si sfoga dopo la solita domanda alle Olimpiadi: “Dovete smetterla, davvero” Dopo aver vinto il terzo oro alle Olimpiadi 2024, nel volteggio, Simone Biles ha scritto un messaggio piccato sui social e se l’è presa con chi le chiede del suo futuro, e in particolare di cosa succederà dopo i Giochi di Parigi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Simone Biles ha vinto la medaglia d'oro anche nel volteggio. La ginnasta americana ha conquistato così il terzo oro a Parigi 2024 e in assoluto ha vinto il settimo oro ai Giochi, e il decimo in assoluto. Un'altra prestazione magnifica per Biles, che però nei momenti immediatamente successivi al trionfo ha avuto uno sfogo sui social e se l'è presa con chi le chiede di continua cosa farà dopo le Olimpiadi. Domande che danno fastidio a Biles, concentrata sul momento, ma che sa bene quanto sia importante per gli atleti non affollare la mente di pensieri.

Terzo oro a Parigi 2024 per Simone Biles

A Parigi ci è andata con un grande obiettivo: vincere cinque medaglie d'oro alle Olimpiadi. Finora ne ha vinte tre (su tre). Prima il concorso a squadre poi quello individuale. Sabato scorso l'americana ha vinto la medaglia d'oro nel volteggio, realizzando anche una figura che porta il suo nome (Biles II), e vincendo davanti alla brasiliana Rebeca Andrade e all'americana Jade Carey.

Il messaggio polemico della ginnasta americana

Poi è arrivato il momento del festeggiamento, della medaglia, dell'inno nazionale e dei sorrisi, ma pure della conferenza stampa. E lì Biles ha ricevuto la solita domanda, una domanda fastidiosa per lei, che evidentemente (e giustamente) vuole pensare solo al presente, solo alle prossime due gare. Una domanda che è valsa anche un tweet su ‘X': "Dovete davvero smetterla di chiedere agli atleti cosa succederà dopo aver vinto una medaglia alle Olimpiadi".

Più chiaro di così era impossibile. Uno sfogo quello di Biles rivolto ai giornalisti che vogliono sapere cosa accadrà dopo Parigi 2024 e che le chiedono di continuo del suo futuro. La fenomenale ginnasta americana in un successivo post chiarisce in modo esaustivo il suo pensiero scrivendo: "Godiamoci il momento per cui abbiamo lavorato tutta la vita". Le parole di Simone Biles non riguardano solo sé stessa. Biles sa bene quali sono le difficoltà mentali che un'atleta può avere e per questo chiede meno pressioni per tutti gli atleti che disputano le Olimpiadi e maggiore rispetto per tutti gli sportivi.

La precedente polemica tra Biles e Skinner

Non è la prima polemica che vede protagonista in questi giorni Simone Biles, che è stata bloccata sui social dall'ex compagna di squadra Skinner. Tra le due c'è stato un botta e risposta a distanza. Skinner prima dei Giochi aveva criticato la squadra di ginnastica statunitense, ma non Biles che però ha difeso le compagne una volta vinto l'oro a squadre e ha taggato polemicamente in una foto l'ex atleta, che a sua volta ha deciso di bloccare Biles.