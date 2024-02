Quanto guadagnerà Messi al Super Bowl per uno spot di 10 secondi: una cifra indecente Lionel Messi sarà protagonista in un messaggio pubblicitario che comparirà durante la finale del Super Bowl 2024. reciterà se stesso e giocherà a calcio sulla spiaggia, incassando una somma incredibile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La finale del Super Bowl 2024 è l'evento sportivo mondiale capace di catalizzare l'attenzione di almeno 100 milioni di telespettatori. Nell'Allegiant Stadium di Las Vegas, in Nevada, si affrontano oggi i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs, una sfida sportiva che è anzitutto la più grande e ambita ribalta mediatica per gli sponsor.

Acquistare uno spazio pubblicitario in quel lasso di tempo che copre l'intero evento di football americano costa tra i 5 e 10 milioni di dollari per uno spot di 30 secondi, fino a 14 milioni di dollari per 1 minuto. Tanti ne pagherà per 60 secondi l'azienda produttrice di birra, Michelob Ultra, che ha scelto un testimonial d'eccezione per il match, Lionel Messi.

Otto volte Pallone d'Oro, campione del mondo con l'Argentina nell'ultima edizione della Coppa griffata con una doppietta in finale vinta ai rigori contro la Francia, star assoluta della Major League statunitenze da quando ha accettato di trasferirsi all'Inter Miami di David Beckham: tanto basta perché incassi 14 milioni di dollari (circa 13 milioni di euro) per comparire una decina di secondi nella réclame girata sulla spiaggia. In media il ‘dieci' sudamericano metterà in tasca 1 milione e 300 mila euro al secondo.

La collaborazione tra Messi e la società madre di Michelob Ultra, Anheuser-Busch InBev, è iniziata nel 2020. Lo spot girato in occasione del del Super Bowl s'inserisce in una politica di forti investimento che il marchio della bevanda ha deciso di versare nel mondo del calcio.

Non a caso sarà sponsor globale anche dell'edizione 2024 della Copa América che il 20 giugno si aprirà con il match tra l'Argentina dell'ex Barça e la vincente dello spareggio Canada-Trinidad e Tobago. Una sorta di prova generale in vista dei Mondiali di calcio del 2026 che saranno ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico nel 2026.

Nel portafoglio di Messi la partnership con Michelob Ultra si aggiunge a una lista che annovera, tra gli altri, brand come Adidas, Gatorade, Hard Rock International, Royal Caribbean e Apple TV che hanno puntato tutto sull'enorme popolarità del calciatore argentino che ‘seguaci' in tutto il mondo e può contare su una platea di ben 500 milioni di follower solo su Instagram.

Che ruolo recita Messi nello spot che ne alimenta la ricchezza? Interpreta se stesso che si avvicina al bancone di un bar sulla spiaggia per ordinare una birra (foto in alto). Poi si volta e, preso un pallone, si esibisce in una serie di dribbling e palleggi fino a calciare la sfera su uno yacht. Lì, come ideale congiungimento con il football americano, c'è l'ex stella dei Miami Dolphins, il quarterback della Pro Football Hall of Fame Dan Marino, a raccogliere la palla e lanciarla di nuovo al calciatore.