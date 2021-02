Dopo le polemiche dei giorni scorsi, l'America's Cup Event ha finalmente fissato la data per le altre regate della finale della Prada Cup 2021 che al momento vede Luna Rossa Prada Pirelli in vantaggio per 4-0 sul Team Ineos Uk.

Le due imbarcazioni, dopo la sospensione a causa dell'acuirsi dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 nel Paese che ospita l'evento, torneranno in acqua nella notte italiana tra venerdì 19 e sabato 20 febbraio per riprendere la serie di regate che decideranno la sfidante di Team New Zealand per l'America's Cup 2021. Le regate 5 e 6 della serie sono quindi in programma nella notte italiana tra venerdì 19 e sabato 20 mentre le prove 7 e 8 andranno in scena la notte successiva.

Ad annunciarlo gli stessi organizzatori nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella notte ad Auckland. America's Cup Event ha dunque accolto in toto la richiesta di Luna Rossa (che chiedeva di tornare in acqua nel rispetto del regolamento).

Infatti, oltre ad aver stabilito la data per le prossime regate della finale di Prada Cup gli organizzatori hanno anche confermato che la manifestazione manterrà, come da regolamento, il 24 febbraio come data ultima per completare tutte le regate necessarie per assegnare il trofeo. E aggiungendo che, nel caso nessuno dei due team dovesse riuscire a raggiungere le 7 vittorie necessarie per ottenere il successo entro tale termine, a vincere e andare a sfidare quindi i defender Team New Zealand per la conquista dell'America's Cup 2021 sarà l'equipaggio che in quel momento detiene il maggior numero di vittorie nella serie.