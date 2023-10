Prende la metro dopo aver vinto la medaglia d’oro: i passeggeri non ci credono, poi esplodono Lucas Nervi ha vinto l’oro nel lancio del disco ai Giochi Panamericani, poi è salito sulla metropolitana di Santiago con la medaglia al collo. I passeggeri si sono guardati increduli, poi è partita l’ovazione.

Ma è davvero lui? Possibile? La domanda è lecita se ci si trova in metropolitana assieme a qualcuno che è appena diventato un eroe nazionale, vincendo la medaglia d'oro in una delle competizioni che definiscono la carriera di un atleta. Ebbene sì, era proprio lui, con tanto di medaglia al collo e addosso la divisa ufficiale della squadra del Cile impegnata ai Giochi Panamericani: Lucas Nervi, 22enne lanciatore del disco che qualche ora prima aveva fatto esplodere l'Estadio Nacional de Chile di Santiago arrivando primo col primato personale di 63,39 metri.

Che fosse una giornata da raccontare per mille motivi si era capito già dall'episodio surreale di cui Nervi era stato protagonista dopo aver vinto la prova ed essersi lasciato andare a festeggiamenti un po' sopra le righe, scavalcando le transenne e salendo sugli spalti per abbracciare i suoi familiari: un'esuberanza che gli era valsa un cartellino giallo esibitogli da un solerte funzionario di campo. Un'ammonizione che in nulla aveva cambiato il suo trionfo, tanto che il discobolo aveva anche abbracciato l'addetto, che era rimasto stranito per quella reazione.

Smaltita la sbornia delle celebrazioni allo stadio, il vincitore della sesta medaglia d'oro per il Cile è tornato al Villaggio Panamericano con la metropolitana di Santiago, portando la medaglia d'oro addosso. Ovviamente increduli i passeggeri, che poi si sono resi conto che quel ragazzone vestito di rosso era effettivamente il buon Lucas e lo hanno omaggiato nell'unico modo possibile: tributandogli un'ovazione che ha fatto tremare il treno. Una scena condivisa sui social dalla squadra cilena.

Nervi sa che la sua popolarità in patria è destinata ad esplodere e adesso saranno davvero pochi quelli che non lo riconosceranno. Anche perché dovrà onorare una scommessa fatta con un'altra atleta cilena, Francisca Crovetto, che ai Panamericani ha vinto l'argento nel tiro a volo: si tingerà i capelli di rosa.