La finale di Prada Cup 2021 è giunta nel momento clou. Luna Rossa è in vantaggio su Ineos Britannia UK per 4-0 e, in base al regolamento, se vince altre 3 regate portandosi sul 7-0 (su 13 complessive) chiude la sfida in anticipo e si qualifica per l'America's Cup quale sfidante ufficiale del Team New Zealand. Lo scafo italiano e quello inglese si sfideranno ancora una volta nella notte compresa tra oggi, venerdì 25 febbraio, e sabato 26 nel tratto di costa che si trova bell'Isola del Nord, nelle acque dell'Oceano Pacifico. Partenza nel Golfo di Hauraki alle 4 ora italiana (considerato il fuso orario con la Nuova Zelanda, avanti di 12 ore rispetto all'Italia) quando, l'una di seguito all'altra, verranno disputate gara-5 e gara-6. Fondamentale saranno le battute iniziali della regata, fase durante la quale la coppia Spithill-Bruni al comando di Luna Rossa è riuscita a prevalere. Ecco tutte le info sul calendario completo, le date, gli orari e dove vedere in diretta TV e in diretta streaming le regate.

Prada Cup, dove vedere in TV Luna Rossa-Ineos Britannia

Su quali canali sarà possibile vedere in chiaro e in diretta TV le regate di questa notte? La sfida tra Luna Rossa e Ineos Britannia UK verrà trasmessa su Rai 2 e su Sky Sport America's Cup (numero 205 del satellite, riservato agli abbonati del network).

Dove vedere Luna Rossa-Ineos Britannia in streaming

Gara-5 e gara-6 saranno trasmesse anche in diretta streaming sia su Rai Play sia su Sky Go sia su Now Tv. Per la visione on-line dell'evento servirà registrarsi alle rispettive piattaforme sfruttando i consueti dispositivi fissi (smart tv, pc) e mobili (smartphone, tablet, notebook). Nel primo caso la regata andrà in onda in forma gratuita, con le altre opzioni invece servirà invece essere abbonati oppure pagare il ticket previsto.

Classifica Finale Prada Cup 2021, Luna Rossa-Ineos UK

Luna Rossa – Ineos Uk 4-0

Risultati finale Prada Cup 2021

Gara-1 (13 febbraio): Luna Rossa vince contro Ineos UK (+1'52")

Gara-2 (13 febbraio): Luna Rossa vince contro Ineos UK (+26″)

Gara-3 (14 febbraio): Luna Rossa vince contro Ineos UK (+13″)

Gara-4 (14 febbraio): Luna Rossa vince contro Ineos UK (+41″)

Calendario finale Prada Cup 2021: date, programmi, orari

Gara-7 e l’eventuale gara-8 sono in programma per domenica 21 febbraio, le eventuali gara-9 e gara-10 si disputeranno lunedì 22 febbraio, gara-11 e gara-12 sono in calendario per martedì 23 febbraio, gara-13 (la cosiddetta ‘bella') è prevista per mercoledì 24 febbraio.