Perché Mike Tyson continuava a mordere i suoi stessi guantoni per tutto l’incontro con Jake Paul

A cura di Alessio Pediglieri

Tra i tanti aspetti che hanno fatto discutere nell'incontro tra Jake Paul e Mike Tyson conclusosi con la vittoria del 27enne sulla leggenda dei pesi massimi, c'è stato anche un particolare che non è sfuggito: i morsi che Iron Mike ha dato ai propri guantoni per tutta la durata del match. Un comportamento notato da molti che ha lasciato perplessi diversi tifosi presenti all'Arena At&t e il pubblico da casa. Poi la spiegazione a fine incontro da parte dello stesso Tyson: "Ho un problema con i morsi".

I morsi ai guantoni da parte di Tyson nell'incontro con Jake Paul

Tra un colpo e l'altro, sferrato e ricevuto, Mike Tyson si è ripetutamente morso i propri guantoni. Un gesto che ha replicato costantemente nel corso dell'incontro durato otto round e che lo ha visto capitolare ai punti per unanime verdetto della giuria. Per l'ex stella dei massimi, un vezzo che non è sfuggito ai presenti all'evento ma soprattutto ai milioni di telespettatori inchiodati davanti alle proprie televisioni, suscitando perplessità e curiosità.

In un primo momento si è creduto anche che avesse un problema con i paradenti e ciò che sembrava un morso era semplicemente il tentativo di sistemarlo per bene ma durante il combattimento, il gesto non solo si è ripetuto ma si è anche accentuato diventando un vero e proprio "tic" ricorrente. In diretta Tv si è ricordato che non si trattava di una novità assoluta, "Iron Mike" lo aveva già fatto nei suoi incontri, ma è stata la frequenza che ha lasciato comunque sorpresi.

Mike Tyson spiega i morsi sui guantoni durante l'incontro con Paul

A chiarire la situazione ci ha pensato lo stesso Mike Tyson nel post incontro rispondendo alle tantissime domande che gli sono state poste sul match: "Era una mia abitudine, mordermi il guanto quando combattevo. E l'ho rifatto oggi: ho una fissazione per i morsi", ha ammesso togliendo ogni dubbio sul suo comportamento. Poi, l'altro particolare che non è passato inosservato, il tutore al ginocchio su cui però Tyson ha voluto sorvolare non cercando alibi per la sconfitta: "Sì, ho avuto un problema al ginocchio ma non voglio usarlo come scusa. Sono soddisfatto, sapevo che Jake era un bravo combattente, sapevo che era preparato. Non ho dimostrato niente a nessuno, solo a me stesso" ha concluso poi Iron Mike. "Sono semplicemente felice di quello che sono riuscito a fare."