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Paura per lo Sporting, la squadra di pallamano si sente male negli spogliatoi per un odore misterioso

Due giocatori della squadra di pallamano dello Sporting sono finiti in ospedale e altri sono stati curati allo stadio dopo essersi sentiti male a causa di un odore tossico che si respirava negli spogliatoi.
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A cura di Ada Cotugno
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La squadra di pallamano dello Sporting è stata protagonista di un episodio davvero molto spiacevole prima della partita di campionato contro il Porto: giunti negli spogliatoi del Do Dragao hanno cominciato a sentirsi male a causa di uno strano odore, un malore apparentemente inspiegabile che ha richiesto l'intervento dello staff medico. L'episodio è ancora avvolto nel mistero perché nessuno è riuscito a dare una spiegazione all'accaduto, come hanno riportato diversi quotidiani portoghesi, tra cui A Bola, che hanno mostrato anche la foto dei giocatori mentre ricevevano cure mediche.

I giocatori dello Sporting trasportati in ospedale

L'allenatore Ricardo Costa e il giocatore Moga sono stati trasportati in ospedale dopo essersi sentiti male a causa del forte odore che si respirava negli spogliatoi messi a disposizione dal Sporting. Altri membri della squadra di pallamano dello Sporting hanno ricevuto assistenza sul posto e nessuno ha capito cosa sia successo. In molti lamentavano mal di gola e tutti sostenevano che ci fosse un odore insopportabile di candeggina o ammoniaca.

La colpa dei diversi malori accusati da tutto il team sarebbe imputata a una sostanza tossica spruzzata all'interno degli spogliatoi prima della partita, al punto da renderli praticamente inagibile: lo Sporting si è cambiato nei corridoi dello stadio per non restare a contatto con l'odore ed evitare ulteriori danni. Il Porto ha effettuato un'ispezione negli spogliatoi, come imposto dalla federazione, ma non è stato ritrovato nulla di insolito. È stato necessario l'intervento dello staff medico per aiutare i giocatori in preda al malore e due di loro sono stati trasportati addirittura in ospedale dall'ambulanza che è arrivata di corsa al Do Dragao.

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