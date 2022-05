Paola Egonu saluta l’Italia, l’annuncio dopo la notte più buia: “È nostra” Si aggiunge un’altra delusione per l’Imoco Conegliano, che dalla prossima stagione non avrà più la sua giocatrice di punta: Paola Egonu. Andrà proprio nella squadra che ha alzato la Champions.

A cura di Enrico Scoccimarro

Dramma sportivo per l'Imoco Conegliano. Ieri ha perso per 3-1 a Lubiana la finale di Cev Champions League contro il Vakifbank Istanbul del coach Giovanni Guidetti, che si è preso la rivincita dopo la sconfitta dell'anno scorso, ma oggi è arrivata anche la conferma di una voce che già girava da tempo: Paola Egonu, la fuoriclasse simbolo della squadra e della nazionale italiana sarà la nuova "opposto" proprio del Vakifbank. La beffa oltre al danno per la compagine italiana: il nuovo acquisto è stato reso ufficiale proprio dal presidente della squadra di volley turca, Abdi Serdar Üstünsalih, parlando ai microfoni di TRT Sport dopo la finale.

"Egonu ora è una nostra giocatrice. Abbiamo già raggiunto l’accordo. Si aggiungerà alla nostra squadra. Ora vedremo chi se ne andrà – ha aggiunto – Potrebbero esserci dei cambiamenti". Il presidente turco ha così fatto riferimento al probabile percorso inverso che compierà una delle sue giocatrici, Isabelle Haak, trasferendosi all'Imoco. Nella finale di ieri entrambe si sono infatti messe in luce, con Egonu che aveva anche iniziato a guidare una rimonta per le venete, ma alla fine nulla ha potuto di fronte alla forza e alla precisione turca.

Finisce così in maniera molto triste l'avventura della giovane pallavolista nella squadra veneta, che è comunque stata costellata da tanti successi e soddisfazioni personali. Il trasferimento era comunque praticamente già cosa fatta, tant'è vero che nei giorni scorsi Paola aveva voluto anche lasciare un messaggio che sapeva tanto di addio: "A Conegliano sono cresciuta tanto, come giocatrice e come persona. Credo di aver lasciato un segno e un messaggio per gli hater".

La giovane giocatrice in ascesa, oltre che a un ricco stipendio, potrà comunque contare su una prospettiva rosea data la buona programmazione della sua nuova squadra. Il futuro mercato della Vakifbank infatti non finisce qui: pare aver messo gli occhi anche su altre due pallavoliste della Serie A1 femminile, ovvero Elena Pietrini, banda della Savino Del Bene Scandicci e Nika Daalderop, schiacciatrice dell'Igor Gorgonzola Novara.