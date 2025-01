Paola Egonu eletta migliore giocatrice di volley al mondo, è lei la regina del 2024: “Bravissima”

video suggerito

Paola Egonu è stata eletta la miglior giocatrice di volley del mondo per l'anno 2024. Riconoscimento arrivato da Volleyball World, nato dalla partnership tra la Federazione Internazionale di Pallavolo (FIVB) e CVC Capital Partners. La fortissima atleta azzurra si è classificata al primo posto davanti alla brasiliana Gabi e la statunitense Kathryn Plummer. Un podio formidabile.

Questo è quanto si legge nella nota del Volleyball World Social Media Team che ha stilato la classifica: "Non è sorprendente che sia stata premiata come MVP sia della Nations League 2024 che dei Giochi di Parigi, due dei tanti titoli di MVP che ha guadagnato in prestigiose competizioni per nazionali e club durante la sua straordinaria carriera. Quest’anno la campionessa, che ha recentemente compiuto 26 anni, ha portato l’Italia a un altro titolo VNL e poi a vette senza precedenti, con la sua prima medaglia d’oro olimpica. Bravissima, Paola!".

Prima della magnifica vittoria della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi, Paola Egonu aveva vinto in carriera due campionati italiani, cinque edizioni della Coppa Italia e una della Coppa di Turchia, una Supercoppa italiana, un campionato mondiale per club e tre Champions League.

Tanta Italia nella top-10: ci sono De Gennaro, Sylla e Orro

Nella top-10 di questa speciale classifica ci sono diverse atlete italiane: al sesto posto il libero Monica De Gennaro e in settima posizione c’è Myriam Sylla. Al nono posto la palleggiatrice dell'Italvolley d'oro Alessia Orro.

Si notano le assenze dalla graduatoria di due fuoriclasse come la svedese Isabelle Haak e la serba Tijana Boskovic.

Zaia elogia Egonu: "Brava Paola, a nome di tutti i veri sportivi veneti"

A celebrare il trionfo della campionessa azzurra ci ha pensato anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: "C’è tanto di veneto e di coneglianese nel meritato titolo di miglior giocatrice del mondo assegnato a Paola EGONU dalla Fivb. Che fosse fortissima lo sapevamo fin dai tempi d’oro dell’Imoco Conegliano, dove ha costruito una parte rilevante della sua carriera, ma credo che l’apice lo abbia raggiunto vincendo con la Nazionale di Velasco le Olimpiadi di Parigi. Brava Paola, a nome di tutti i veri sportivi veneti".

Il presidente della regione ha aggiunto: “Se questo titolo venisse assegnato anche alle squadre di certo arriverebbe sulle maglie delle ragazze dell’Imoco, da anni al top in tutte le competizioni a cui partecipano, ma anche in questa classifica se ne ritrovano parecchie, protagoniste del passato, del presente e anche del futuro con la maglia di Conegliano".