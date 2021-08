Pallavolo Olimpiadi femminile, Italia-Serbia dove vederla: orario e canale TV e streaming, chi va in semifinale Serbia-Italia è il match valido per i quarti di finale del torneo di pallavolo femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020, in programma mercoledì 4 agosto alle ore 10:00 italiane. Le azzurre di Davide Mazzanti cercano una vittoria che le manderebbe in semifinale, dove affronterebbero la vincente di Repubblica Dominicana-Stati Uniti. Qui tutte le informazioni su dove vedere il match in diretta TV e streaming sulla Rai e su Discovery+.

A cura di Valerio Albertini

Dopo l'eliminazione ai quarti di finale dell'Italvolley maschile contro l'Argentina, sono rimaste solo le ragazze di Davide Mazzanti a rappresentare il nostro Paese nella pallavolo alle Olimpiadi di Tokyo. La nazionale femminile affronterà la Serbia mercoledì 4 agosto, alle ore 10:00 italiane, nel match valido per i quarti di finale del torneo olimpico.

Le azzurre sono reduci da due sconfitte consecutive contro Cina (3-0) e Stati Uniti (3-2), entrambe ininfluenti perché Paola Egonu e compagne si erano già qualificate alla fase a eliminazione diretta al termine della partita precedente, quella vinta 3-0 contro l'Argentina. Prima ancora, l'Italia aveva superato sia la Turchia (3-1) sia la Russia (3-0), assicurandosi un posto ai quarti di finale della competizione con due turni d'anticipo e concludendo il girone al secondo posto.

Anche le nostre avversarie della Serbia si sono piazzate in seconda posizione nel loro gruppo, grazie alle vittorie su Repubblica Dominicana (3-0), Giappone (3-0), Kenya (3-0) e Corea del Sud (3-0), mentre la loro unica sconfitta è arrivata nel match contro il Brasile (3-1).

La squadra che riuscirà a portare a casa il match e passare il turno nel remake della finale del Mondiale 2018 (vinta dalla Serbia al tie break) affronterà in semifinale la vincente della sfida tra la Repubblica Dominicana e gli Stati Uniti.

Italia-Serbia, l'orario dei quarti di finale alle Olimpiadi: quando si gioca

Il quarto di finale del torneo olimpico di pallavolo femminile tra Serbia e Italia si giocherà domani, mercoledì 4 agosto, alle ore 10:00 italiane. In Giappone, invece, saranno le 17:00. La partita si disputerà all'Ariake Arena di Tokyo, impianto costruito per ospitare tutte le partite di volley in programma ai Giochi della XXXII Olimpiade.

Olimpiadi pallavolo femminile, Serbia-Italia in streaming e TV su Rai 2 e Discovery+

Italia-Serbia, match valido per il primo turno della fase a eliminazione diretta del torneo olimpico, sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai 2, canale che interromperà la trasmissione alle ore 11:00, per poi riprenderla alle 11:10 dopo uno spazio dedicato al telegiornale. Inoltre, sono previsti più momenti in cui la Rai lascerà la partita per mandare in onda altre gare in cui sono interessati atleti italiani e poi tornare sulla partita di pallavolo. Questa sarà trasmessa in streaming a pagamento su Eurosport Player e Discovery+, che metterà la visione della sfida a disposizione anche degli abbonati a TIMvision, Amazon Prime e Fastweb.

Il programma dei quarti di finale alle Olimpiadi di pallavolo

Il programma dei quarti di finale alle Olimpiadi di pallavolo femminile prevede che tutte le partite della prima fase a eliminazione diretta si giochino nella giornata di mercoledì 4 agosto. Ecco il programma:

Corea del Sud-Turchia alle 2:00

Repubblica Dominicana-Stati Uniti alle 6:00

Brasile-Russia alle 14:30.

Prossima partita pallavolo femminile alle Olimpiadi, il tabellone e gli accoppiamenti in semifinale

Se l'Italia dovesse riuscire ad avere la meglio sulla Serbia nei quarti di finale, si troverebbe di fronte la vincente della partita tra Repubblica Dominicana e Stati Uniti in semifinale, con le americane ampiamente favorite per il passaggio del turno. La semifinale del torneo di pallavolo femminile a Tokyo 2020 si giocherà venerdì 6 agosto alle ore 14:00.