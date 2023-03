Oscar Pistorius può uscire dal carcere prima del previsto: venerdì l’udienza decisiva L’ex atleta sudafricano sta scontando una condanna a 13 anni e 5 mesi per l’omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp. Pistorius adesso ha chiesto la libertà vigilata. Sarà una commissione a dover decidere se potrà uscire di prigione.

A cura di Alessio Morra

L'atleta sudafricano Oscar Pistorius, che sta scontando una pena per l'omicidio della fidanzata, la modella Reeva Steenkamp, venerdì 31 marzo comparirà in un'udienza in cui una commissione deciderà se concedergli la libertà vigilata L'udienza si terrà a porte chiuse. Diverse fonti riferiscono che Pistorius dovrebbe ottenere la libertà vigilata, che arriverebbe dopo aver scontato oltre metà della sua pena detentiva.

La vicenda di Pistorius è notissima. Lui era un'atleta famoso in ogni angolo del mondo e nel 2013 uccise con quattro colpi di pistola la sua fidanzata Reeva Steenkamp. Inizialmente disse di aver sparato perché temeva che stesse entrando un ladro in casa, poi confessò la verità. I giudici lo condannarono a 15 anni di carcere. Ora di tempo ne è passato parecchio e venerdì 31 marzo al centro penitenziario Kgosi Mampuru II di Pretoria ci sarà un'udienza a porte chiuse. La commissione, che comprende rappresentanti del servizio penitenziario, della polizia e dei civili, dovrà prenderà una decisione sull'ex campione paralimpico che ha chiesto la libertà vigilata.

Il percorso seguito da Pistorius è in linea con legge del paese, come ha spiegato Singabakho Nxumalo, portavoce del Department of Correctional Services del SudAfrica: "Ogni detenuto deve scontare un periodo minimo di detenzione, questa è una pietra miliare nel processo di riabilitazione di chi è affidato alle nostre cure. Questo è necessario per avere la possibilità di avere la libertà vigilata. Questo tipo di passaggio deve essere fatto al momento giusto".

La decisione della Commissione è attesa all'inizio della prossima settimana. Pistorius, che nelle ultime settimane è stato definito inquieto, lo scorso anno presentò una petizione all'Alta Corte di Pretoria sostenendo che avendo scontato oltre la metà della pena per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp poteva avere diritto alla libertà vigilata. Presentando quel documento affermò di aver fatto tutto ciò che era in suo potere per riabilitarsi.

L’atleta in compagnia della fidanzata Reeva Steenkamp, che ha ucciso nel 2013.

Il processo che lo ha visto protagonista nel 2014 portò a una levata di scudi a livello mondiale. Perché a Pistorius vennero inflitti cinque anni di reclusione per omicidio colposo. Un anno dopo l'Alta Corte d'Appello sudafricana ha annullato la condanna e lo ha dichiarato colpevole di omicidio. E così nel luglio 2016 c'è stata la definitiva condanna a tredici anni e cinque mesi per omicidio.