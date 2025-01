video suggerito

Orribile infortunio alla spalla nella faida tra rapper: Afghan Dan lancia un urlo terrificante I rapper Afghan Dan e Little T avevano deciso di porre fine alla loro lunga faida salendo sul ring per sfidarsi in un incontro di pugilato: è andata molto male per il primo, infortunio impressionante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un infortunio davvero orribile, brutto a vedersi e drammatico anche per la reazione di chi lo ha subìto, che si è lasciato andare ad un urlo terrificante di dolore, prima che il combattimento di boxe fosse fermato definitivamente dall'arbitro. Afghan Dan è un rapper inglese che aveva deciso di porre fine alla lunga faida col collega Little T sul ring, ma non è andata esattamente come sperava.

L'urlo disumano di Afghan Dan dopo essersi slogata la spalla

Il match è andato in scena durante la riunione Misfits Boxing 20 e si è concluso in maniera improvvisa quando dopo aver mulinato un diretto con la mano destra, il 28enne Afghan Dan – il cui vero nome è Daniel Martin – ha fatto una smorfia, col volto trasfigurato nell'urlo, e poi si è tenuta la spalla destra. L'articolazione è sembrata essersi slogata, ovvero uscita dalla sua collocazione naturale. A quel punto l'arbitro lo ha contato in piedi, mentre il suo avversario aspettava nel proprio angolo. Era impossibile continuare in quelle condizioni e dunque è stato decretata la vittoria per KO tecnico di Little T.

La brusca fine del combattimento ha chiuso una prestazione disastrosa per Afghan Dan, che aveva iniziato malissimo, voltando tre volte le spalle al suo rivale nei primi dieci secondi dell'incontro. Poi le cose non sono migliorate, alla luce di una tecnica pugilistica abbastanza approssimativa, per non dire ridicola. Dopo due round decisamente discutibili, ai tifosi presenti è stata risparmiata la visione del terzo a causa della conclusione prima del limite.

Afghan Dan e Little T inizialmente erano grandi amici, poi i rapporti tra loro si sono guastati ed è iniziato un lungo dissing a colpi di rap. Dopo aver vinto il match, Little T ha insistito sul fatto che la questione tra i due era risolta: "Ci siamo stretti la mano, abbracciati ed è tutto". Magari se lo avessero fatto senza questa pagliacciata, sarebbe stato meglio per tutti e meno doloroso per uno dei due…