Olimpiadi oggi, programma gare e orari TV: Italia del softball sulla Rai, calcio su Discovery+ Le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2021 in programma oggi, giovedì 22 luglio. Le prime sfide della fase a gironi vedono in campo le squadre per i tornei di softball, con l’Italia che gioca alle 8.00 contro l’Australia, e di calcio maschile dove non ci sono gli Azzurri perché non qualificati. Ecco le date e gli orari italiani per vedere le Olimpiadi di Tokyo in TV.

Le Olimpiadi di Tokyo 2021 sono iniziate con le prime gare di Softball femminile e Calcio femminile. Nella notte del 23 luglio il programma dei Giochi propone gli incontri della seconda giornata della fase a gironi delle Azzurre impegnate nel ‘batti e corri' contro l'Australia: andranno in campo alle 8.00 e la sfida verrà trasmessa in diretta TV, gratis e in chiaro per tutti sulla Rai. Si tratta di una partita molto importante per proseguire il cammino e sperare nella conquista di una medaglia. In calendario c'è anche il torneo di Calcio maschile al quale l'Italia non partecipa perché non qualificata. Incontri che fanno da prologo alla cerimonia di apertura ufficiale dell'edizione nipponica che avrà luogo venerdì.

Olimpiadi di Softball per la fase a gironi, gli orari delle gare

La gara Italia-Australia è il secondo impegno della fase a gironi della disciplina del Softball femminile. È un match che può essere già determinante per il prosieguo della Nazionale tricolore nelle Olimpiadi (sconfitta al debutto per 2-0 dagli Usa) e conquistare la qualificazione agli incontri che valgono le medaglie. Il bilancio dei precedenti ai Giochi non sorride alle Azzurre battute 8-0 ad Atene 2004 e 7-0 a Sydney 2000. Il match si giocherà alle 8.00 del mattino (ora italiana, considerata la differenza di 7 ore di fuso orario con il Giappone) e sarà trasmesso in diretta TV su Rai 2. Non è prevista anche la diretta streaming su RaiPlay che sarà invece disponibile su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Calcio maschile alle Olimpiadi 2021, dove vederlo in TV

Dopo la prima giornata del calcio femminile arriva il fischio d'inizio anche del torneo di calcio maschile. Sono 8 gli incontri in calendario oggi: si comincia alle ore 9.30 con Egitto-Spagna e si chiude alla 13.30 con ben 2 incontri (Giappone-Sudafrica e Brasile-Germania). Messico-Francia e Brasile-Germania saranno trasmesse anche da Eurosport ma sulla piattaforma Dazn e non sui canali 210 e 211 di Sky. Tutte le altre partite andranno in onda in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+

Tokyo 2021, il programma completo delle gare di oggi 22 luglio

Di seguito il programma completo delle gare di oggi, giovedì 22 luglio, inserite nel calendario delle Olimpiadi:

2:00 – Softball – Usa-Canada (fase a gironi)

5:00 – Softball – Messico-Giappone (fase a gironi)

8:00 – Softball – Italia-Australia (fase a gironi)

9:30 – Calcio maschile – Egitto-Spagna (fase a gironi)

10:00 – Calcio maschile – Messico-Francia (fase a gironi)

10:30 – Calcio maschile – Nuova Zelanda-Corea del Sud (fase a gironi)

12:30 – Calcio maschile – Costa d’Avorio-Arabia Saudita (fase a gironi)

13:00 – Calcio maschile – Argentina-Australia (fase a gironi)

13:00 – Calcio maschile – Honduras-Romania (fase a gironi)

13:30 – Calcio maschile – Giappone-Sudafrica (fase a gironi)

13:30 – Calcio maschile – Brasile-Germania (fase a gironi)