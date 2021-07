Programma Olimpiadi 27 luglio in TV e sulla Rai, gli italiani in gara oggi: orari e medaglie Le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2021 in programma oggi, martedì 27 luglio 2021. Si assegnano le medaglie ai Giochi Olimpici 2021, per l’Italia riflettori puntati su nuoto, volley, pallanuoto e ginnastica artistica. In calendario anche gare di Judo, Scherma, Tiro a segno e Canottaggio. Ecco gli orari italiani per vedere le Olimpiadi di Tokyo in TV.

Il programma delle Olimpiadi di oggi, martedì 27 luglio, con gli italiani in gara e gli orari TV e streaming su Rai e Discovery+. È il giorno delle finali che assegnano le medaglie in diversi sport: canottaggio, tiro a segno, nuoto (200 stile maschile, 100 dorso femminile e maschile, 100 rana femminile), canoa slalom, tuffi, judo (63 e 81 kg), spada a squadre femminile, taekwondo (+67kg, + 80kg), ginnastica artistica, softball, equitazione. Diversi gli italiani in gara, come Sofia Ceccarello e Marco Suppini nella carabina 10 metri mista, Rossella Fiamingo nella spada a squadre con Federica Isola e Maria Navarra, Angela Carini e Rebecca Nicoli nella boxe, Maria Centracchio e Christian Parlati nel Judo, MariaGrazia Alemanno nel sollevamento pesi. Spazio anche al Settebello, con la squadra di pallanuoto che affronterà la Grecia nella fase a Gironi del gruppo A, e alla squadra italiana di Basket 3×3, impegnata contro la Russia nella gara dei gironi. La Nazionale di pallavolo femminile affronta la Turchia alle 9.25, mentre Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri gareggeranno negli 800 stile libero maschile. Infine le ginnaste capitanate da Vanessa Ferrari saranno impegnate nella finale della gara a squadre. Ecco il programma completo delle Olimpiadi oggi 27 luglio:

00.00 SURF – Gara maschile e gara femminile, quarti di finale e semifinali

02.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (4 partite) (Daniele Lupo/Paolo Nicolai)

02.00 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Montenegro (gruppo A)

02.00 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Giappone (gruppo B)

02.00 TIRO A SEGNO

02.00 VOLLEY – Torno femminile, fase a gironi: Russia- Argentina (gruppo B)

02.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Argentina-Australia (gruppo A)

02.30 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Fiji-Gran Bretagna (gruppo B)

02.30 TIRO CON L’ARCO

03.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi. Singolare femminile, fase a gironi. Doppio maschile, fase a gironi. Doppio femminile, fase a gironi

03.00 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Francia (gruppo B)

03.00 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: India-Spagna (gruppo A)

03.00 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Sudafrica-USA (gruppo A)

03.00 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Argentina-Corea del Sud (gruppo A)

03.00 SCHERMA – Spada a squadre femminile: ottavi, quarti e semifinali (Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria. Riserva: Alberta Santuccio)

03.00 TAEKWONDO – +67 femminile, turni preliminari e semifinali. +80 kg maschile, turni preliminari e semifinali

03.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, terzo turno. Singolare femminile, terzo turno

03.30 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Nuova Zelanda-Austria (gruppo A)

03.30 NUOTO – Finali 200 stile maschile, 100 dorso femminile e maschile, 100 rana femminile

04.00 BOXE – Ottavi di finale 69 kg maschile e femminile e 91 kg maschile, primo turno 60 kg femminile

04.00 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Kenya-Irlanda (gruppo C)

04.00 JUDO – turni preliminari e quarti finale 63kg femminile, turni preliminari e quarti di finale 81kg maschile

04.00 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Brasile-Ungheria (gruppo B)

04.00 TENNIS – Singolare maschile, secondo turno. Singolare femminile, terzo turno. Doppio maschile, quarti di finale. Doppio femminile, quarti di finale.

04.05 VOLLEY – Torno femminile, fase a gironi: Cina-USA (gruppo B)

04.15 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Nuova Zelanda (gruppo A)

04.30 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Sudafrica-USA (gruppo C)

04.30 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Montenegro-Spagna (gruppo B)

04.45 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Gran Bretagna (gruppo B)

04.50 SOLLEVAMENTO PESI – 59 kg femminile, Gruppo B (Maria Grazia Alemanno) 64 kg femminile, Gruppo B

05.00 VELA – Regate laser maschile e radial femminile, finn maschile, 49er maschile, 49er FX femminile

06.00 SOFTBALL – Finale per il bronzo

06.30 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Lettonia

06.55 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Mongolia

06.40 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Nigeria-USA (gruppo B)

07.00 CANOA SLALOM – K1 femminile, semifinale e finale

07.00 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Kazakhstan-Serbia (gruppo B)

07.15 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Svezia-Russia (gruppo B)

07.20 VOLLEY – Torno femminile, fase a gironi: Giappone-Serbia (gruppo A)

07.30 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, terzo turno e ottavi di finale. Singolare femminile, terzo turno e ottavi di finale.

07.40 BASKET 3X3 – Torneo maschile fase a gironi: Belgio-Polonia

08.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

08.00 CICLISMO MOUNTAI BIKE – Cross-country femminile (Eva Lechner)

08.00 TUFFI – 10 m sincro femminile, finale

08.05 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Cina-Giappone

08.30 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Grecia (gruppo A)

08.50 SOLLEVAMENTO PESI – 59 kg femminile, Gruppo A

09.00 TIRO CON L’ARCO – Individuale maschile: primo e secondo turno. Individuale femminile: primo e secondo turno

09.15 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Corea del Sud-Olanda (gruppo A)

09.25 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Turchia (gruppo B)

10.00 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Francia-Romania

10.00 BOXE – Ottavi di finale: 69 kg maschile, 91 kg maschile, 69 kg femminile. Primo turno: 60 kg femminile

10.00 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Nuova Zelanda-Svezia (gruppo G)

10.00 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Australia (gruppo G)

10.00 EQUITAZIONE – Dressage a squadre, finale

10.00 JUDO – 63 kg femminile: ripescaggi, semifinali e finali. 81 kg maschile: ripescaggi, semifinali e finali

10.20 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Australia-Belgio (gruppo C)

10.25 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Russia-Italia 10.30 RUGBY A 7 – Torneo maschile, quarti di finale 1

11.00 RUGBY A 7 – Torneo maschile, quarti di finale 2

11.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi. Singolare femminile, fase a gironi. Doppio maschile, fase a gironi. Doppio femminile, fase a gironi

11.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Serbia-Russia

11.20 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Ungheria (gruppo A)

11.25 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Lettonia-Olanda

11.30 RUGBY A 7 – Torneo maschile, quarti di finale 3

11.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Belgio-Sudafrica (gruppo B)

11.30 SCHERMA – Spada a squadre femminile: finale per il bronzo e finale per l’oro

12.00 NUOTO – Batterie 100 stile libero maschile, 200 farfalla femminile, 200rana maschile, 4×100 stile maschile, 800 stile maschile

12.00 TAEKWONDO – +67 kg femminile, ripescaggi e finali. +80 kg maschile, ripescaggi e finali

12.00 RUGBY A 7 – Torneo maschile, quarti di finale 4

12.30 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Angola-Norvegia (gruppo A)

12.30 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, ottavi di finale. Singolare femminile, ottavi di finale

12.40 VOLLEY – Torno femminile, fase a gironi: Brasile-Repubblica Dominicana (gruppo A)

12.45 GINNASTICA ARTISTICA – Gara a squadre femminile, finale

12.50 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Croazia (gruppo B)

12.50 SOLLEVAMENTO PESI – 64 kg femminile, Gruppo A (Giorgia Bordignon)

13.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

13.00 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Cile-Giappone (gruppo E)

13.00 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Canada-Gran Bretagna (gruppo E)

13.00 SOFTBALL – Finale per l’oro

13.15 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Olanda-Canada (gruppo B)

13.30 BASKET 3X3 – Torneo femminile, quarti di finale 1

13.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Brasile-Zambia (gruppo F)

13.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Olanda-Cina (gruppo F)

14.00 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Porto Rico-Cina (gruppo C)

14.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, quarti di finale 1

14.30 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Francia-Spagna (gruppo B)

14.45 VOLLEY – Torno femminile, fase a gironi: Corea del Sud-Kenya (gruppo A)

14.50 BASKET 3X3 – Torneo femminile, quarti di finale 2

15.20 BASKET 3X3 – Torneo maschile, quarti di finale 2

Olimpiadi in TV oggi, gli orari degli italiani in gara

Tutte le gare delle Olimpiadi in programma martedì 27 luglio sono disponibili in diretta streaming su Discovery+, che ha acquistato i diritti per mandare in onda tutte le gare dei Giochi Olimpici di Tokyo. La diretta TV sulla Rai inizia alle ore 00.30 fino alle ore 8.30, e procede dalle 8.45 alle 11, dalle 11.10 alle 13, dalle 13.30 alle 16.30, mandando in onda anche le repliche delle gare più importanti con protagonisti gli atleti italiani.