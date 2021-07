Il programma delle Olimpiadi del 23 luglio: canottaggio e tiro con l’arco su Rai e Discovery+ prima dell’inaugurazione Le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2021 in programma oggi, venerdì 23 luglio 2021. Prima della cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici si disputeranno le batterie di canottaggio e ranking round di tiro con l’arco, sia individuali che di squadra. Ecco gli orari italiani per vedere le Olimpiadi di Tokyo in TV.

A cura di Vito Lamorte

La cerimonia d'inaugurazione delle Olimpiadi di Tokyo 2021 è fissata per oggi 23 luglio 2021 ma le gare sono già iniziate e si svolgeranno alcune gare eliminatorie prima dell'evento che decreterà il via ufficiale. Si gareggia nel canottaggio maschile e femminile e nel tiro con l'arco prima che i riflettori verranno puntati tutti sulla cerimonia che si terrà allo stadio olimpico di Tokyo: alle ore 13.00 ci sarà l'accensione del braciere, verrà issata la bandiera olimpica e verrà pronunciato il giuramento da parte degli atleti, dei tecnici e degli ufficiali di gara. In seguito sfileranno le 205 delegazioni dei paesi partecipanti: l’Italia sfilerà per 19esima nella parata aperta dalla Grecia e chiusa dal Giappone: i padrone di casi saranno preceduti da Francia, che ospiterà a Parigi la prossima edizione dei Giochi estivi; e Stati Uniti, che organizzerà a Los Angeles l'edizione del 2028.

Canottaggio individuale e di squadra, gli orari delle gare

Prima della cerimonia d’apertura si disputeranno alcune gare preliminari: dalle ore 01.30 spazio a una serie di batterie del canottaggio: in acqua i singoli, i doppi e i quattro di coppia per entrambi i sessi. Nelle batterie per il singolo senior maschile scatterà Gennaro Di Mauro, nel doppio senior femminile Alessandra Patelli e Chiara Ondoli, il quattro di coppia senior maschile vedrà impegnati Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili mentre il quattro di coppia senior femminile di Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Veronica Lisi e Stefania Gobbi. L’Italia non sarà presente nelle gare nel singolo senior femminile e nel doppio senior maschile.

Le eliminatorie di canottaggio si potranno vedere in diretta TV sulla Rai, che utilizzerà i canali Rai 2, RaiSport+HD e RaiSportSD per l'evento; e su Eurosport 1. In streaming su Discovery+, Eurosport Player e DAZN. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIM Vision e per gli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Olimpiadi di tiro con l'arco, dove vederle in TV e streaming

In contemporanea ci sarà spazio per il ranking round di tiro con l’arco: alle ore 02.00 le donne, alle ore 06.00 gli uomini. Dalle ore 2.00 vedremo all'opera Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati mentre alle ore 6.00 Mauro Nespoli proverà a sorprendere tutti a livello individuale e nel Mixed Team Event.

Per quanto riguarda il tiro con l'arco non è prevista copertura televisiva e streaming dell’evento in diretta, ma su Discovery+ ed Eurosport Player si potranno vedere gli highlights dei ranking round in differita.

Tokyo 2021, il programma completo delle gare di oggi 23 luglio

Di seguito il programma completo delle gare di oggi, venerdì 23 luglio 2021, inserite nel calendario delle Olimpiadi:

1:30 – Canottaggio singolo maschile (batterie)

2:00 – Tiro con l'arco femminile (individual round)

2:30 – Canottaggio singolo femminile (batterie)

3:30 – Canottaggio doppio maschile (batterie)

4:00 – Canottaggio doppio femminile (batterie)

4:30 – Canottaggio quattro di coppia maschile (batterie)

5:00 – Canottaggio quattro di coppia femminile (batterie)

6:00 – Tiro con l'arco maschile (individual round)

13:00 – Cerimonia di apertura