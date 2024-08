video suggerito

Olimpiadi, italiani in gara oggi e programma: stasera Tamberi nel Salto in alto, orari TV e finali Le gare di oggi degli italiani alle Olimpiadi di Parigi, speranze di medaglie nella Maratona (ore 8:00), nella Ginnastica ritmica (ore 14:00) e nel Salto in alto (ore 19:00). Riflettori puntati anche sul Ciclismo su pista (17:59) e su Nuoto artistico (19:30).

Oggi, sabato 10 agosto, si disputano le gare del giorno numero 15 alle Olimpiadi di Parigi 2024: in programma ci sono 39 finali che assegneranno 21 medaglie d'oro in discipline differenti. Per l'Italia l'appuntamento odierno da non perdere è in particolare alle ore 19:00 quando inizierà la finale del Salto in alto con Gianmarco Tamberi (c'è anche il connazionale Stefano Sottile). "Gimbo" proverà a bissare il successo di Tokyo 2021, dopo una qualifica non brillante perché reduce da una sofferenza renale. Nel ricco palinsesto di eventi i riflettori sono puntati anche sulla Maratona (a partire dalle ore 08:00) con ben 3 italiani che possono ambire a un podio (Yemaneberhan Crippa, Eyob Faniel, Daniele Meucci). Nel pomeriggio, dalle 14:00, riflettori puntati sulla Ginnastica ritmica: la selezione Azzurra è in finale nell'All-Around a squadre. Alle 17:59 Italia di scena nel Ciclismo su pista (Madison maschile).

C'è ancora la possibilità per l'Italia di aggiungere qualche altra tacca al filotto di medaglie (ben 6) stampato ieri dagli azzurri con l'oro nel Ciclismo su pista femminile nella Madison (Chiara Consonni, Vittoria Guazzini), il bronzo nel sollevamento pesi (Antonino Pizzolato), nella Ginnastica ritmica (Sofia Raffaeli), nel Taekwondo (Simone Alessio) e nel salto triplo (Andy Diaz). Unica nota stonata, la delusione per nella staffetta 4×100 (solo quarta).

Il programma dell'Italia oggi alle Olimpiadi di Parigi 2024: risultati, finali e medaglie

Il programma del penultimo giorno dei Giochi sarà trasmesso anche in diretta tv e in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD. Gli abbonati potranno vedere le gare delle varie discipline sui canali di Sky (Eurosport 1 e 2) DAZN e Discovery+. Di seguito gli orari con gli italiani in gara e tutte le finali:

08:00 ATLETICA

Maratona maschile (Yemaneberhan Crippa , Eyob Faniel , Daniele Meucci)

, , 09:00 GOLF

Stroke Play individuale femminile, quarto giro (Alessandra Fanali)

09:00 TAEKWONDO

+80 kg maschili, turno di qualificazione 09:00 PALLANUOTO

Torneo femminile, finale 7° posto: Grecia-Canada

+67 kg femminili, ottavi di finale

+80 kg maschili, ottavi di finale

Individuale femminile, Semifinale A (Elena Micheli, Alice Sotero)

10:00 TUFFI

Piattaforma da 10 metri maschile, semifinale

Torneo femminile, finale per il bronzo: Danimarca-Svezia

Torneo femminile a squadre, finale per il bronzo: Corea del Sud-Germania

Boulder & Lead femminile, finale Boulder

K1 500 femminile, semifinali

Torneo femminile, finale per il bronzo: Stati Uniti-Paesi Bassi

Torneo maschile, finale per il bronzo: Germania-Serbia

-74 kg stile libero, ripescaggi

-125 kg stile libero, ripescaggi

-62 kg femminile, ripescaggi

-65 kg stile libero, ottavi e quarti

-97 kg stile libero, ottavi e quarti

-76 kg femminile, ottavi e quarti

K1 1000 maschile, semifinali

-102 kg maschili, finale

C1 200 femminile, semifinali

Boulder & Lead femminile, finale Lead

K1 500 femminile, Finale C

K1 500 femminile, Finale B

K1 500 femminile, Finale A

Torneo maschile, finale per l’oro: Francia-Polonia

K1 1000 maschile, Finale B

K1 1000 maschile, Finale A

Individuale femminile, Semifinale B

C1 200 femminile, Finale B

C1 200 femminile, Finale A

All-Around a squadre, finale (Italia)

14:00 PALLANUOTO

Torneo femminile, finale 5° posto: Ungheria-Italia

14:30 TAEKWONDO – +67 kg femminili, quarti di finale

14:40 TAEKWONDO – +80 kg maschili, quarti di finale

15:00 TUFFI – Piattaforma da 10 metri maschile, finale

15:00 PALLAMANO

Torneo femminile, finale per l’oro: Norvegia-Francia

Torneo femminile a squadre, finale per l’oro: Cina-Giappone

Torneo femminile, finale per l’oro: Australia-Spagna

B-Boys, round robin

-81 kg femminili, finale

+67 kg femminili, semifinali

+80 kg maschili, semifinali

Velocità individuale femminile, ottavi di finale

Torneo femminile, finale per l’oro: Brasile-Stati Uniti

Torneo femminile, finale per il bronzo: Brasile-Turchia

Keirin maschile, 1° turno

Individuale maschile, finale

Velocità individuale femminile, ripescaggi ottavi di finale

18:15 LOTTA

-65 kg stile libero, semifinali

-97 kg stile libero, semifinali

-76 kg femminile, semifinali

-74 kg stile libero, finali per il bronzo e finale per l’oro

-125 kg stile libero, finali per il bronzo e finale per l’oro

-62 kg femminile, finali per il bronzo e finale per l’oro

Salto in alto maschile, finale (Stefano Sottile, Gianmarco Tamberi)

19:05 ATLETICA

800 maschili, finale

Velocità individuale femminile, quarti di finale

Keirin maschile, ripescaggi

Duo, routine libera (Linda Cerruti, Lucrezia Ruggiero)

19:30 ATLETICA

Lancio del giavellotto femminile, finale

+80 kg maschili, ripescaggi

100 ostacoli, finale

Torneo maschile, finale 7° posto

+67 kg femminili, ripescaggi

5000 maschili, finale

B-Boys, quarti di finale

1500 femminili, finale

+80 kg maschili, finali per il bronzo

+102 kg maschili, finale

+67 kg femminili, finali per il bronzo

B-Boys, semifinali

Staffetta 4×400 maschile, finale

Torneo maschile, finale per il bronzo

Staffetta 4×400 femminile, finale

B-Boys, finale per il bronzo

+80 kg maschili, finale per l’oro

B-Boys, finale per l’oro

Torneo maschile, finale per l’oro: Francia-Stati Uniti

-57 kg femminili, finale

+67 kg femminili, finale per l’oro

-57 kg maschili, finale

Torneo maschile, finale per l’oro

-75 kg femminili, finale

+92 kg maschili, finale

Atletica, a che ora Tamberi gareggia per l'oro nella finale del Salto in alto

Gianmarco Tamberi è in finale del Salto in alto alle Olimpiadi di Parigi. La sua gara è in programma a partire dalle ore 19:00 e sarà possibile assistere in diretta tv alle emozioni della sfida collegandosi ai canali Rai 2 e di Sky che mandano in onda l'evento, trasmesso in streaming su RaiPlay, Discovery+, Sky Go, DAZN, NOW. Il sogno dell'atleta azzurro è riuscire a salire ancora una volta sul podio dopo il bellissimo oro conquistato a Tokyo 2021 (a pari merito con il quatariota Barshim, amico e avversario sulla pista dello Stade de France).

Olimpiadi Parigi 2024, dove vedere le gare in tv e streaming: canali e diretta

Il programma di oggi, sabato 10 agosto, penultimo giorno delle Olimpiadi, sarà trasmesso anche in diretta tv e in chiaro per tutti su Rai 2 e Rai Sport HD. Gli abbonati a Sky potranno seguire le gare sui canali 210 (Eurosport 1) e 211 (Eurosport 2) ma avranno a disposizione anche altri canali tematici (dal 251 al 257) oltre a Eurosport 4k (canale 250). Diretta streaming gratuita su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3. Gli utenti registrati, invece, potranno usufruire di Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e Tim Vision.