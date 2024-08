video suggerito

Messaggio disperato di Tamberi nel giorno della finale: “È tutto finito”. Altra colica nella notte Gianmarco Tamberi ha gelato tutti con un drammatico messaggio la mattina della finale del salto in alto alle Olimpiadi di Parigi: “È tutto finito… Ci ho sperato fino all’ultimo, ci ho creduto nonostante tutto quello che era successo”. Nuova colica renale nella notte, c’è ancora un piccolo spiraglio di vederlo competere stasera: “Sarò in pedana, ma non so davvero come farò in queste condizioni a saltare…”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sembrava che Gianmarco Tamberi, pur non al meglio, avesse superato i suoi problemi di calcoli renali che ne avevano fatto ritardare la partenza per le Olimpiadi di Parigi. Due giorni fa il 32enne atleta marchigiano si era qualificato a fatica per la finale del salto in alto in programma stasera e si sperava che qualche giorno in più di riposo avrebbe potuto dargli un'ulteriore mano a provare a difendere con le unghie e con i denti il suo titolo olimpico di Tokyo 2021. Ed invece Tamberi ha gelato tutti con un messaggio disperato pubblicato sui propri profili social: "È tutto finito… Ci ho sperato fino all'ultimo, ci ho creduto nonostante tutto quello che era successo".

Il drammatico messaggio di Gianmarco Tamberi: "Un'altra colica renale, il male non passa"

Il campione olimpico, mondiale ed europeo – uno dei monumenti dello sport italiano – ha poi spiegato cosa è accaduto stanotte: "Ho ricevuto un sostegno e un affetto cosi grande da parte di tutti voi che mi ha dato una forza unica per rialzarmi da questo ennesimo problema, ma evidentemente doveva andare così… Questa notte alle 5 mi sono svegliato a causa di quello stesso dolore lancinante di qualche giorno fa. Un'altra colica renale. Sono passate 5 ore e ancora il male non passa. Sono riuscito a battere il destino una volta dopo quell'infortunio nel 2016, questa volta purtroppo penso proprio che abbia vinto lui. Sono senza parole, mi dispiace davvero da morire. Scenderò in pedana comunque questa sera? Si, ma non so davvero come farò in queste condizioni a saltare…".

Tamberi sarà comunque in pedana nella finale

Resta dunque ancora uno spiraglio per vedere Tamberi competere stasera, ma sarà durissima. Gianmarco non vuole arrendersi per niente al mondo, sarà in pedana allo Stade de France (l'orario della finale del salto in alto è alle 19), proverà a spremere dal suo talento e dalla sua classe tutto quello che ha dentro, ma il tempo per riprendersi dai dolori lancinanti della colica renale e dallo stress che inducono nel fisico è davvero molto poco.