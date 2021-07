Chi è Odette Giuffrida, la judoka alle Olimpiadi è pronta per una medaglia storica Il Giappone è la terra del judo, il torneo olimpico sarà anche un momento storico per il Paese asiatico e per chi gareggerà sul tatami. Fra i tanti atleti c’è Odette Giuffrida, campionessa europea in carica e argento olimpico di Rio nella 52 kg. Affronterà avversarie fortissime, come la giapponese Uta Abe e la francese Buchard, ma darà il 100% per vincere una medaglia.

A cura di Jvan Sica

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Tokyo 2020 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Odette Giuffrida, judoka italiana originaria di Roma, aspetta questa Olimpiade anche più degli altri atleti, perché ha nel cassetto il sogno di vincere nella "terra dei padri" della disciplina. Il Giappone è infatti la terra del Judo, creato formalmente nel 1882 ma oggi diventato uno degli sport più praticati in tutto il mondo. Così Odette, 26 anni, già argento a Rio, cercherà di arrivare dove non è riuscita nel 2016, sul gradino più alto del podio.

La carriera da judoka di Odette Giuffrida

Inizia a farsi notare molto presto Odette, non solo per la sua tecnica perfetta e la sua forza, ma anche perché non molla mai un centimetro di fronte a nessuna avversaria. Prima vince in Italia, poi dalla categoria dei Cadetti inizia a vincere anche in ambito internazionale, prima i Campionati europei di categoria, l’Olimpiade Europea e anche l'argento ai Campionati mondiali. Si inizia a parlare di lei come l’astro del judo italiano del futuro e nel 2011 entra nel gruppo sportivo dell’Esercito.

L’argento alle Olimpiadi del 2016

A 22 anni approda alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nella categoria dei 52 kg e inizia il suo giorno “quasi” perfetto affrontando e battendo la tedesca Mareen Kräh, ai quarti di finale è la volta della romena Andreea Chițu, campionessa europea nel 2012 e due volte argento ai Mondiali, superata anche lei con una certa disinvoltura, in semifinale è la volta della cinese Ma Yingnan, fino ad arrivare in finale dove si para di fronte a lei l’ostacolo più grande, la kosovara Majlinda Kelmendi, una sorta di monumento nazionale per il piccolo Paese balcanico, 2 volte campionessa mondiale e 3 volte campionessa europea. L’ostacolo per Odette è troppo grande e anche se fa una prova eccezionale, Kelmendi riesce a prevalere e per Odette c’è un fantastico argento.

L’oro agli Europei di Praga

Passano quattro anni, Odette è cresciuta e punta alle Olimpiadi di Tokyo che vengono spostate per il Covid. Ci sono però da disputare gli Europei a Praga. Sempre nella 52 kg, Odette inizia forte, battendo la polacca Karolina Pieńkowska, poi la svizzera Fabienne Kocher, in semifinale la spagnola Estrella López e in finale c’è una vecchia conoscenza, la romena Chițu, battuta di nuovo, con Odette che si laurea campionessa europea.

Odette Giuffrida alle Olimpiadi di Tokyo 2021

Adesso è il momento di scendere sul tatami per le tante sospirate Olimpiadi di Tokyo 2020 e all’inizio parlavamo di Giappone terra del judo, ancora più vero per la categoria di Odette in quanto ai primi posti del ranking mondiale ci sono due atlete giapponesi, fortissime. Al primo posto c’è Ai Shishime, ma sul tatami per i 52kg ci sarà la classe 2000 Uta Abe. Ci sarà poi ancora la Kelmendi, la francese Amandine Buchard e tante altre, ma Odette c’è, è in lizza per il podio e saprà dimostrare anche nel posto dove tutto è nato il suo judo.