Nuova Zelanda in finale nel Mondiale di Rugby, sfiderà Inghilterra o Sudafrica: travolta l’Argentina La Nuova Zelanda il 28 ottobre giocherà la finale dei Mondiali di rugby 2023. Gli All Blacks in semifinale hanno sconfitto nettamente l’Argentina. L’altra semifinale è Sudafrica-Inghilterra.

A cura di Alessio Morra

Per la quinta volta nella sua storia gli All Blacks si qualificano per la finale dei Mondiali di Rugby. A Parigi la Nuova Zelanda nella prima semifinale ha vinto nettamente contro l'Argentina, battuta con il punteggio di 44-6. Nella finale, in programma sabato 28 ottobre, i neozelandesi affronteranno Sudafrica o Inghilterra, che daranno vita alla seconda semifinale.

Favoritissimi gli All Blacks scendono in campo con l'idea di mettere subito le cose in chiaro. E dopo l'haka partono fortissimo, schiacciando subito il piede sull'acceleratore. I Pumas, che hanno disputato un Mondiale straordinario, partono bene. Calcio di Boffelli ed è 3-0. Ma poi capiscono subito che pur dando il massimo c'è poco da fare. Perché i sudamericani tengono tanto palla, ma non riescono ad avanzare, mentre i neozelandesi appena spingono vanno a fare punti e in un amen è 12-3 per la Nuova Zelanda, che continua a spingere e all'intervallo chiude con un vantaggio notevole: 20 a 6.

La Nuova Zelanda nella ripresa parte a mille. Meta di Smith, poi meta di Frizell. Il punteggio diventa 34-6. Dopo sedici anni in una semifinale dei Mondiali c'è una squadra con oltre trenta punti. L'Argentina prova a tenere, la partita è andata. Ma almeno prova a non subire una sonora sconfitta. Ma il passivo per i Pumas aumenta. Perché Jordan realizza altre due mete e a 7′ dal termine il punteggio è 44-6, che sarà poi il risultato finale.

Nuova Zelanda in finale ai Mondiali 2023. E pensare che l'avventura era partita con una sconfitta con la Francia. Sabato nella seconda semifinale, che si prevede molto più equilibrata, si affronteranno il Sudafrica e l'Inghilterra – rivincita dell'ultima finale. L'Argentina tornerà in campo per la finale del 3° e 4° posto venerdì 27 ottobre.