No, Tamberi non ha saltato davvero con le molle nelle scarpe agli Europei: il dettaglio sfuggito Straordinario spettacolo a Roma, in un Olimpico in festa per l’Italia splendida agli Europei di atletica, trascinati dal capitano Gianmarco Tamberi. Che ha regalato un oro da favola per poi divertirsi col pubblico con una gag delle molle nelle scarpe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

E' stata una serata da ricordare e raccontare quella di martedì 11 giugno per gli Europei di Roma. Penultimo atto di un torneo dominato dall'Italia, padrona assoluta del medagliere che ha visto 20 atleti salire sul podio e che si è concluso con lo spettacolare show del capitano, Gianmarco Tamberi. Gimbo è stato autentico mattatore con uno show conclusosi in crescendo. Iniziato con l'inchino a Mattarella, un titolo europeo straordinario a 2.37 (con miglior prestazione stagionale al mondo e record dei campionati) e conclusosi con l'abbraccio al Presidente della Repubblica. Nel mezzo anche lo spazio per una gag, togliendosi da una scarpa delle molle, il "segreto" che gli ha permesso di saltare così alto. Ma al contrario di quanto molti hanno pensato, Gimbo non ha corso con le molle ai piedi, aveva uno scarpino pronto per celebrare l'evento.

L'incredibile spettacolo di Tamberi e la gag delle molle nella scarpa

Una serata da antologia per Gianmarco Tamberi – e di contro per tutta l'atletica azzurra. Dopo aver vinto l'oro nel salto in alto agli Europei di atletica a Roma, il terzo titolo continentale consecutivo, Gimbo ha trasformato lo stadio Olimpico in un palcoscenico teatrale, trascinando tutto e tutti in una folle felicità collettiva. Fino alla conquista dell'oro e della gag finale.

Dopo aver effettuato l'ultimo salto, nel tripudio generale, Tamberi – che si è ripresentato con la mezza barba – si accascia improvvisamente a bordo pedana trascinandosi nella zona dove ha il suo equipaggiamento. Momenti di paura e tensione tra il pubblico e a casa, temendo un infortunio che avrebbe compromesso l'avvicinamento alle prossime Olimpiadi di Parigi. Poi, si toglie una scarpa e qualche secondo più tardi la riversa in pista facendo uscire decine di molle.

Le parole di Tamberi a fine show: "Grazie al presidente Mattarella"

Una gag vera e propria, con le molle poi mostrate a favore di telecamera, come fossero state loro a permettergli l'impresa. Ma non è così: Tamberi ha cambiato lo scarpino che ha utilizzato in gara con un altro pronto, regalando uno scherzo a favore del pubblico che ha credito fosse tutto vero. Così come poi è stato confermato nelle dichiarazioni successive: "Volevo regalare una gag al pubblico e se oggi non avessi vinto non avrei parlato per un mese. Davanti a quanto fatto dall'Italia il capitano non poteva fallire… una serata fantastica" ha continuato poi ai microfoni Rai, "Quando ho saputo che sarebbe venuto il Presidente Mattarella mi son venuti i brividi perché capisci l'importanza di avere questa persona. Lo ringrazio, non è facile trovare il tempo ed è stato un onore immenso, così come esserne il portabandiera"