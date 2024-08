video suggerito

Myriam Sylla su Vannacci: "Non so cosa abbia detto e non mi interessa. Fiera della medaglia d'oro" La nazionale di pallavolo femminile vincitrice dell'oro olimpico a Parigi è tornata in Italia. A Milano Myriam Sylla ha risposto in modo indiretto a Vannacci.

A cura di Alessio Morra

Le campionesse olimpiche della pallavolo femminile sono sbarcate in Italia, dove hanno trovato un meraviglioso bagno di folla. Accolte con tutte gli onori Egonu, Antropova, Sylla, Orro, Danesi, Fahr, tutte le dodici campionesse, più il c.t. Velasco e il suo staff. Tanti applausi, tanti selfie, ma anche diverse interviste per le azzurre. Myriam Sylla, ha dovuto rispondere anche a delle domande relative a pensieri espressi dal parlamentare europeo Vannacci, che quando non era ancora europarlamentare iparlò anche di Paola Egonu, e usò queste parole: "Anche se è italiana di cittadinanza, è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità". La pallavolista azzurra per quelle frasi, contenute in un libro, aveva querelato Vannacci, con querela che era stata poi archiviata.

I complimenti della politica e le parole di Vannacci dopo l'oro olimpico

Dopo il 3-0 agli Stati Uniti, l'intero mondo politico in modo trasversale ha fatto i complimenti alla squadra di pallavolo femminile: dalla Premier Giorgia Meloni a Elly Schelin passando per gli ex Premier Conte e Renzi. Anche Vannacci ha commentato l'evento: "Sono estremamente contento che la squadra femminile di pallavolo abbia vinto questo oro: è un oro memorabile, complimenti a tutte le nostre atlete, a tutte le donne che ci hanno portato sul podio".

Poi è tornato a parlare della campionessa azzurra: "Egonu? Sono contentissimo, non ho mai messo in dubbio le sue capacità prestazionali o la sua italianità, ho solo sostenuto che ha origini non italiane ben visibili. Rinnovo i miei complimenti a tutta la squadra". Aggiungendo successivamente, all'Adnkrnonos: "Alla prima occasione le chiederò un autografo".

Sylla risponde a Vannacci

Una volta giunte in Italia le Azzurre del volley sono state celebrate e all'aeroporto di Milano Linate hanno risposto a diverse domande. Myriam Sylla, una delle stelle della nazionale di Velasco, ha risposto così al Corriere della Sera che le chiedeva di commentare le parole dell'eurodeputato della Lega: "Non so neanche cosa ha detto, cioè mi stai facendo questa domanda perché me la devi fare e me la vuoi fare, io non so neanche cosa ha detto e sinceramente non mi interessa io ho questa al collo e ne vado fiera, quindi".

Sylla era stata invece tirata in ballo, con Egonu, da Bruno Vespa. Il giornalista Rai che da oltre venticinque anni conduce Porta a Porta a caldo su ‘X' aveva scritto: "Complimenti a Paola Enogu e Myriam Sylla: brave, nere, italiane.Esempio di integrazione vincente".