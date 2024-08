video suggerito

Muore soffocata dal cibo ex stella del ciclismo del Venezuela: partecipò 5 volte alle Olimpiadi Daniela Larreal Chirinos, ex campionessa di ciclismo del Venezuela, è stata trovata morta nella sua casa di Las Vegas: secondo le prime notizie dei medici legali parlano di un soffocamento da cibo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

70 CONDIVISIONI condividi chiudi

Daniela Larreal Chirinos, ex campionessa di ciclismo del Venezuela, è stata trovata morta nella sua casa di Las Vegas per un soffocamento da cibo. Secondo quanto riportano i media americani la donna si era trasferita a negli USA dopo essersi ritirata dallo sport e lavorava in un hotel nella città del Nevada.

L'allarme era scattato perché l'ex atleta non si è presentata al lavoro senza aver avvertito: una situazione insolita per lei, sempre precisa e puntuale. Il medico legale sta ancora esaminando la causa della morte, ma la polizia avrebbe individuato resti di cibo solido nella sua trachea, e quindi si sospetta che sia morta per asfissia.

Larreal era una delle atlete più note del Venezuela: ha partecipato cinque volte alle Olimpiadi, la prima volta ai Giochi di Barcellona del 1992 e l'ultima a Londra nel 2012. Sebbene non abbia mai vinto medaglie alle Olimpiadi, ha vinto l'oro ai Giochi centroamericani e a quelli caraibici a San Salvador nel 2002. Un anno dopo ha vinto due medaglie d'argento ai Giochi panamericani a Santo Domingo.

Le minacce per l'opposizione a Maduro in Venezuela

Nel 2016 l’ex ciclista aveva chiesto asilo politico negli Stati Uniti quando si è sentita minacciata, dopo aver criticato aspramente il regime politico instaurato nel suo paese: Daniela Larreal Chirinos si era anche iscritta ad un partito di opposizione a Nicolas Maduro, l'attuale presidente del Venezuela al centro di diverse critiche dopo le ultime elezioni e per la situazione economica del paese.

Il leader dell'opposizione al regime di Maduro, Henrique Capriles, ha ricordato così l'ex atleta sui social: "Ci rammarichiamo profondamente per la morte di Daniela Larreal, che durante la sua vita fu una grande figura del ciclismo, specialista nelle gare su pista. Daniela, oltre a vincere medaglie, si distinse per essere l'unica venezuelana ad aver partecipato a cinque Giochi Olimpici. Una gloria dello sport".