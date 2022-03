Morto il campione di kickboxing Maksym Kagal, ucciso in battaglia in Ucraina A Mariupol è stato ucciso Maksym Kagal, il campione di kickboxing è stato ucciso in battaglia e aveva 30 anni.

A cura di Alessio Morra

Maksym Kagal campione di Kickboxing è stato ucciso in battaglia a Mariupol, uno dei teatri della guerra tra Russia e Ucraina. Kagal faceva parte delle forze speciale di Azov. La notizia è stata riferita dai media ucraini. L'allenatore Oleg Skirt ha detto: "Dormi tranquillo, fratello, la terra è tua, ti vendicheremo". Kagal era stato il primo campione del mondo di kickboxing Iska della nazionale dell'Ucraina.

Sono stati tantissimi gli sportivi ucraini che hanno sostenuto la causa del proprio paese, c'è chi lo ha fatto a distanza come Andriy Shevchenko, che si è fatto promotore di una serie di manifestazione e ha anche fatto sapere che si sta prodigando per salvare 150 rifugiati e che due bambini potranno vivere a casa sua in Inghilterra. Così come Yarmolenko del West Ham e il giocatore dell'Atalanta Malinovskyi, che hanno fatto sentire con forza la loro voce, sul campo ma anche sui social.

Ci sono però anche tanti sportivi ucraini che hanno scelto di andare a combattere, oltre a Kagal, sono in battaglia l'ex leggendario campione di baskey Sacha Volkov, il tennista Sergey Stakhovsky, che è stato uno dei primi ad andare in trincea, e che da Kiev a Fanpage.it ha parlato di come sta vivendo la guerra, ma anche un altro tennista ha deciso di prendere l'armi e cioè l'ex numero 4 al mondo Andrei Medvedev. E fa parte dell'esercito anche l'ex pugile Vlodimir Klitschko, che è stato campione del mondo dei pesi massimi come il fratello Vitalji, che da quasi otto anni è il sindaco di Kiev e che per via anche del suo ruolo istituzionale è stato molto presente e sta facendo sentire tanto la sua voce in queste ultime settimane. Combattono pure i pugili Usyak e Lomachenko.