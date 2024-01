Morta improvvisamente ex campionessa di kickboxing: Miriam Francesca Vivarini aveva 37 anni É stata trovata morta in casa Miriam Francesca Vivarini, che era stata campionessa del mondo di kickboxing. Vivarini aveva 37 anni e svolgeva adesso la professione di psicologa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

A 37 anni è scomparsa improvvisamente Miriam Francesca Vivarini, campionessa del mondo di kickboxing. Vivarini è riuscita sul ring a raggiungere le vette più alte di questo sport. Oltre a essere una campionessa del mondo nella sua vita ha svolto anche la professione di psicologa.

Miriam Francesca Vivarini aveva un talento innato per la kickboxing, era famosa per grinta sul ring, ma anche per la sua grande gentilezza e il suo garbo fuori dal ring. Vivarini è venuta a mancare immprovvisamente. La sua morte ha colpito il mondo della kickboxing e tutti i suoi cari. Nel momento dell'ultimo saluto in tanti l'hanno voluta onorare. Una delle sue migliori amiche, Serena Cecilia ha detto: "L'addio a Miriam Vivarini rappresenta una grande perdita per il mondo dello sport, ma la sua eredità vivrà per sempre nei cuori di coloro che l'hanno amata e apprezzata".

Aggiungendo: "Miriam era empatica. Fredda e spietata sul quadrato, dolce e solare fuori. Lei non era una persona banale. Lei trovava vita quando combatteva, lo si vedeva quando vinceva. Ma fuori dal ring era un'altra persona". Vivarini aveva iniziato a combattere nella palestra del team di Maurizio D'Aloia, allenatore ma soprattutto mentore, che morì improvvisamente nel 2019. Un evento che segnò profondamente la vita di Vivarini che della kickboxing era una vera stella: oltre al titolo italiano ha conquistato soprattutto un titolo mondiale, ed era stata anche vice-campionessa europea di K1. Laureata in psicologia, aveva iniziato a esercitare la professione dopo aver lasciato l'attività sportiva.

Mentre l'istruttore della palestra Blackmamba, Massimo Diodati, l'ha ricordata e ha rivelato che Vivarini avrebbe voluto tornare alle gare, anche se era un progretto dalla realizzazione complicata: "Miriam era schiva, parlava con poche persone, ai suoi interlocutori si rivolgeva guardandoli con occhi indagatori, aveva un umorismo dark. Era molto sensibile al sociale, mi aveva manifestato il desiderio di aprire un corso per bambini, ma lei amava anche viaggiare e non poteva assicurare una presenza costante. Io la supportavo psicologicamente in questo suo desiderio ma sapevo che non era possibile. A 37 anni e con un periodo di inattività alle spalle, la sua carriera non poteva decollare ancora".