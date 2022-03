Mondiali di Atletica indoor 2022 con Jacobs e Tamberi: programma, orari TV e dove vederlo A Belgrado dal 18 al 20 marzo si disputano i Mondiali indoor di Atletica 2022. L’Italia sogna in grande con Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. L’evento sarà trasmesso in diretta TV e streaming in chiaro.

A cura di Alessio Morra

Dal 18 al 20 marzo a Belgrado si disputano i Mondiali di Atletica indoor di Belgrado, un appuntamento che quest'anno dovrebbe vedere l'Italia tra le grandi protagoniste. Marcell Jacobs e Jimbo Tamberi sono le stelle della nazionale, ma ci si aspetta tanto anche da Nick Ponzio e Zane Weir e Larissa Iapichino, che è stata costretta a saltare le Olimpiadi.

I convocati dell’ItaIia per i Mondiali di atletica leggera a Belgrado

Sono venti i convocati dell'Italia per i Mondiali Indoor di Belgrado di Atletica leggera, ovviamente la stella assoluta è Marcell Jacobs, vincitore di due medaglie d'oro ai Giochi di Tokyo la scorsa estate. Ci sarà anche Tamberi, che ha detto sì proprio a un paio di giorni dal via. Sono tredici i convocati per le gare maschili, sette invece per quelle femminili, tra queste c'è anche Larissa Iapichino.

Uomini:

Marcell Jacobs (60 metri)

Giovanni Galbieri (60 metri)

Nesim Amsellek (1500 metri)

Pietro Arese (1500 metri)

Yassin Bouih (3000 metri)

Ossama Meslek (3000 metri)

Paolo Dal Molin (60 ostacoli)

Hassane Fofana (60 ostacoli)

Gianmarco Tamberi (salto in alto)

Emmanuel Ihemeje (salto triplo)

Nick Ponzio (getto del peso)

Zane Weir (getto del peso)

Dario Dester (eptathlon)

Donne:

Aurora Berton (60 metri)

Zaynab Dosso (60 metri)

Elena Bellò (800 metri)

Elisa Maria Di Lazzaro (60 ostacoli)

Larissa Iapichino (salto in lungo)

Dariya Derkach (salto triplo)

Sveva Gerevini (pentathlon)

Il programma dei mondiali di atletica 2022, quando gareggiano Jacobs e Tamberi

VENERDÌ 18 MARZO:

9.35 – Pentathlon, 60 ostacoli

9.55 – Eptathlon, 60 metri

10.15 – 60 metri (femminile), batterie

10.40 – Eptathlon, salto in lungo

11.00 – 400 metri (maschile), batterie

11.10 – Pentathlon, salto in alto

11.45 – 400 metri (femminile), batterie

12.05 – Eptathlon, getto del peso

12.10 – Salto triplo (maschile), Finale

12.30 – 1500 metri (femminile), batterie

13.00 – 800 metri (maschile), batterie

13.20 – Pentathlon, getto del peso

13.30 – 3000 metri (maschile), batterie

17.45 – Pentathlon, salto in lungo

18.10 – 60 metri (femminile), semifinali

18.35 – 400 metri (femminile), semifinali

18.55 – Getto del peso (femminile), Finale

19.00 – Eptathlon, salto in alto

19.05 – Salto in lungo (maschile), Finale

19.10 – 400 metri (maschile), semifinali

20.00 – Pentathlon, 800 metri

20.30 – 3000 metri (femminile), Finale

20.55 – 60 metri (femminile), Finale

SABATO 19 MARZO:

9.30 Eptathlon, 60 ostacoli

9.50 60 ostacoli (femminile), batterie

10.30 Eptathlon, salto con l’asta

10.45 60 metri (maschile), batterie

11.00 Salto in alto (femminile), Finale

11.40 800 metri (femminile), batterie

12.15 1500 metri (maschile), batterie

18.05 Salto con l’asta (femminile), Finale

18.15 60 ostacoli (femminile), semifinali

18.40 60 metri (maschile), semifinali

19.10 800 metri (maschile), Finale

19.30 Eptathlon, 1000 metri

19.40 Getto del peso (maschile), Finale

19.50 400 metri (femminile), Finale

20.10 400 metri (maschile), Finale

20.35 1500 metri (femminile), Finale

21.05 60 ostacoli (femminile), Finale

21.20 60 metri (maschile), Finale

DOMENICA 20 MARZO:

10.05 60 ostacoli (maschile), batterie

10.45 Salto in alto (maschile), Finale

11.00 Salto triplo (femminile), Finale

11.10 4×400 femminile, batterie

11.35 4×400 maschile, batterie

12.05 3000 metri (maschile), Finale

17.05 60 ostacoli (maschile), semifinali

17.17 Salto con l’asta (maschile), Finale

17.30 Salto in lungo (femminile), Finale

18.05 800 metri (femminile), Finale

18.35 1500 metri (maschile), Finale

19.30 60 ostacoli (maschile), Finale

19.40 4×400 femminile, Finale

19.55 4×400 maschile, Finale

Dove vedere i mondiali indoor di atletica in TV e streaming

Sarà la Rai a trasmettere in diretta i Mondiali indoor di Atletica che verranno trasmessi in diretta e in esclusiva dalla Rai. Diretta TV in chiaro su RaiSport, canale 57 del digitale terrestre, e in diretta streaming su Rai Play.