video suggerito

Mateus Mendonca si frattura i genitali: “Mi vedevo strano, dopo l’ecografia mi hanno operato d’urgenza” Il lottatore di MMA Mateus Mendonca è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per la frattura del pene. Il brasiliano si stava allenando nel ‘grappling’ con un compagno: “Ho sentito un dolore assurdo e sono corso in bagno”. Adesso è in difficoltà economiche e chiede aiuto sui social con una lotteria da lui lanciata allo scopo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Brutto infortunio in allenamento per Mateus Mendonca, che si è fratturato il pene ed è stato costretto a un intervento chirurgico d'urgenza. Il 25enne lottatore brasiliano di MMA – che ha un passato nella UFC e sembrava avviato ad una brillante carriera, prima di incappare in tre sconfitte consecutive ed essere congedato dalla principale organizzazione di Arti Marziali Miste – adesso si trova in grandi difficoltà economiche e ha chiesto aiuto sui propri social, pregando i suoi tifosi di partecipare ad una lotteria da lui creata allo scopo.

Mateus Mendonca distrutto dopo la sconfitta in UFC contro Nate Maness nell'ottobre 2023

Mateus Mendonca operato d'urgenza per la frattura del pene: si stava allenando nel ‘grappling'

Mendonca si era presentato benissimo ai suoi esordi nell'ottagono, inanellando vittorie su vittorie, ma poi le tre sconfitte subite di fila tra il 2023 e il 2024 hanno posto fine alla sua carriera nell'UFC. Recentemente il brasiliano si era comunque risollevato con una vittoria sul connazionale Luan Matheus, lo scorso ottobre a Rio de Janeiro, un successo che aveva portato il suo record nelle MMA a 11-3.

Tuttavia adesso ‘Bocao' – come è soprannominato – è costretto ad una battuta d'arresto che non dipende dalle sue abilità di lottatore. Il brasiliano è stato sottoposto ad un'operazione a San Paolo dopo essersi fratturato il pene durante una sessione di ‘grappling' (la lotta corpo a corpo utilizzando prese e costrizioni) e dovrà rinunciare agli allenamenti per parecchio tempo, non potendo neanche svolgere l'attività di istruttore che svolge parallelamente e che gli dà da vivere.

"Mi stavo allenando con un compagno di squadra e lui mi ha colpito il pene con il ginocchio – ha raccontato Mendonca a ‘ MMA Fighting' – Ho sentito un dolore assurdo e sono corso in bagno. L'altro giorno ero a San Paolo, e il mio ‘coso' sembrava strano, sembrava diverso, aveva un nodulo. La mia ragazza mi ha detto di andare in ospedale e mi hanno fatto un'ecografia. Mi hanno detto di andare subito in un altro ospedale per un intervento chirurgico d'urgenza".

Il lottatore adesso non può guadagnarsi da vivere: lancia una lotteria con cui chiede aiuto economico

"Il medico mi ha detto di evitare di allenarmi e insegnare per due mesi – ha continuato il lottatore, che ha una figlia piccola – Devo stare a casa e non fare niente. Non posso insegnare a combattere né allenarmi, quindi sto tirando fuori questa roba della lotteria per avere un po' di soldi".

Mendonca per sbarcare il lunario ha dunque promosso una lotteria sul proprio profilo Instagram, mettendo in palio la sua maglietta e i suoi guantoni UFC, tra gli altri oggetti: "Come molti di voi sanno, ho finito di fare un intervento chirurgico d'urgenza, e ora starò 40 giorni senza allenamento, senza fare le mie lezioni, e ho bisogno di stare a casa perché vivo in affitto, con la mia famiglia, mia figlia e comprare le medicine, quindi sto facendo questa lotteria e il sorteggio, chi può mi sta aiutando, ve ne sarò molto grato. Presto torneremo negli ottagoni, tornerò molto più forte, Dio comanda tutto".