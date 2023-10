Mary Lou Retton è gravemente malata: tutta l’America corre in aiuto della leggenda della ginnastica La “fidanzatina d’America” Mary Lou Retton, plurimedagliata a Los Angeles ’84, è attacca ad un respiratore da alcune settimane e la famiglia ha aperto un crowdfunding per poter sostenere le costose cure mediche. In pochi giorni, la cifra è stata triplicata.

A cura di Alessio Pediglieri

Mary Lou Retton, classe 1968, ha una rara forma di polmonite che non le permette più di respirare da sola

Il popolo statunitense non si è dimenticato di Mary Lou Retton, classe 1968, oggi gravemente malata in un letto d'ospedale ma pur sempre una leggenda indiscussa della ginnastica americana. Così, di fronte all'appello delle figlie per raccogliere fondi necessari per pagare le cure mediche, c'è stata una straordinaria risposta d'amore per la "fidanzatina d'America", colei che conquistò il primo oro olimpico nella ginnastica ai Giochi di Los Angeles del 1984.

Un'autentica manifestazione di smirato affetto e riconoscenza è ciò che sta mostrandosi in questi giorni nei confronti dell'ex stella della ginnasta USA, Mary Lou Retton dopo la notizia diffusa dalla famiglia della sua malattia e delle gravissime condizioni di salute, dovendo lottare per la propria vita da un letto di ospedale. Con un problema più che serio: Mary Lou Retton non ha una assicurazione sanitaria, i propri familiari si devono sobbarcare le spese mediche, impossibili da sostenere.

Mary Lou Retton, primo oro olimpico USA nella ginnastica: nel 1993 è stata votata l’atleta più popolare in America

Da tutto ciò è nato un vero e proprio grido d'aiuto da parte delle figlie della leggenda della ginnastica statunitense, che ha scatenato una risposta incredibile da parte di tutti gli Stati d'America. L'ex campionessa olimpica 1984, anno in cui trionfò monopolizzando la scena della ginnastica mondiale con un totale di cinque medaglie, si ritrova in terapia intensiva da oltre una settimana in condizioni critiche per una rara forma di polmonite che rende attualmente impossibile poter respirare da sola.

La figlia McKenna Lane Kelley ha così deciso di pubblicare la notizia su Instagram a nome delle sue tre sorelle: "Per rispetto nei suoi confronti e nella sua privacy, non rilascerò tutti i dettagli", ha scritto Kelley, che ha però aggiunto un appello a fare donazioni perché Mary Lou Retton non ha un'assicurazione sanitaria, aprendo una pagina di crowdfunding. L'obiettivo era raccogliere 50.000 dollari (poco meno di 45 mila euro) per coprire le ingenti spese mediche. Ma è accaduto il classico miracolo: in pochi giorni sono stati raccolti più di 140.000 euro e l'obiettivo della raccolta fondi è stato quasi triplicato.

Un'enorme manifestazione d'affetto per Mary Lou, che nessuno ha mai dimenticato negli anni. Retton negli Stati Uniti dopotutto è una vera e propria leggenda e gode ancora di immensa popolarità. La 55enne ginnasta è stata una delle atlete più rappresentative per gli USA ai Giochi di Los Angeles 1984. È stata la prima donna americana a vincere la medaglia d'oro nella competizione a tutto tondo, assicurandosi due argenti, il primo nel volteggio singolo e il secondo con la squadra. Infine, anche la medaglia di bronzo. Il tutto quando aveva appena sedici anni e venne subito ‘adottata' come la "fidanzatina d'America".

Mary Lou Retton durante l’esercizio alla trave ai Giochi di Los Angeles 1984

Anche dopo la sua carriera, Mary Loiu Retton è rimasta a lungo sotto i riflettori con diverse comparsate televisive e ospitate in vari telefilm popolari. Nel 1993, quasi dieci anni dopo il suo successo olimpico, è stata votata come l'atleta più popolare in assoluto degli Stati Uniti in un sondaggio nazionale.