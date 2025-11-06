Marshawn Kneeland è morto a 24 anni, shock in NFL: tre giorni fa era in campo con i Dallas Cowboys

Marshawn Kneeland è morto a soli 24 anni. Il giocatore di football americano giocava nei Dallas Cowboys e solo tre giorni fa era sceso in campo per giocare contro i Cardinals. Ancora non sono chiare le cause del suo decesso.

Il mondo del football americano e dello sport in generale è in lutto per la morte di Marshawn Kneeland. Il giocatore statunitense aveva solo 24 anni e militava nel ruolo di defensive end per i Dallas Cowboys nella National Football League. Le cause del suo decesso non sono state ancora rivelate. Né i Dallas e né l'agente del giocatore hanno voluto parlare di questo. C'è infatti massimo riservo in questo momento per capire le cause del decesso di Kneeland.

"È con profonda tristezza che i Dallas Cowboys annunciano la tragica scomparsa di Marshawn Kneeland questa mattina – hanno dichiarato i Cowboys in un comunicato -. Marshawn era un amato compagno di squadra e membro della nostra squadra. I nostri pensieri e le nostre preghiere per Marshawn sono rivolti alla sua ragazza Catalina e alla sua famiglia". L'agente di Kneeland, Jonathan Perzley, non riesce a crederci: "Sono sconvolto – e aggiunge -. Il mio cuore è spezzato per la sua famiglia, i suoi compagni di squadra e tutti coloro che lo amavano, i chiedo per favore di garantire ai suoi cari la privacy e la compassione di cui hanno bisogno mentre piangono questa tremenda perdita."

Marshawn Kneeland in campo.

Kneeland fu selezionato dai Cowboys nel secondo giro del Draft NFL 2024, proveniente dal Western Michigan. In 18 partite giocate (quattro da titolare), il defensive lineman ha totalizzato 26 placcaggi, quattro valide sul quarterback e un sack. E pensare che era sceso in campo solo tre giorni fa nella sconfitta di lunedì sera contro i Cardinals. In quella partita Kneeland si era distinto per aver recuperato un punto bloccato in end zone, riportando i Cowboys in partita nel secondo quarto. Quello è stato il suo primo touchdown in carriera.

Non sono stati dunque forniti dettagli immediati sulla sua scomparsa. L'unico elemento a disposizione è quello riportato dal dipartimento di polizia che ha dichiarato di aver ricevuto una chiamata mercoledì sera per un problema legato al signor Kneeland per cui era stata chiesta assistenza. La polizia è intervenuta in quella che con tutta probabilità era la sua abitazione verso le 23:40 ma poi non si è saputo più nulla. Si cercherà dunque di far luce su quanto accaduto anche se in questo momento il mondo dello sport si stringe intorno alla sua famiglia.