Maria Centracchio non se l’aspettava, il video del fidanzato fa crollare la judoka: “Amore mio…” Maria Centracchio ha vinto la medaglia di bronzo nel judo alle Olimpiadi, ma le gioie per lei non sono finite sul podio di Tokyo. Nel dopo gara arriva una bellissima sorpresa dall’Italia, il videomessaggio commovente del fidanzato: “È una grande giornata, spero che tu sia veramente tanto felice e ti aspetto per festeggiare”.

A cura di Paolo Fiorenza

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Tokyo 2020 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dove non era riuscita l'olandese Juul Franssen, ci è riuscito il fidanzato: far crollare Maria Centracchio. Non su un tatami, dove la 26enne di Isernia difficilmente accusa il colpo, ma davanti alle telecamere. La ragazza molisana, splendida medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, è stata protagonista di una sorpresa organizzatale a Casa Italia dopo il successo nella finale per il terzo posto nella categoria -63 kg del judo.

Al termine della conferenza stampa andata in scena in remoto per le restrizioni dovute al Covid, parte a sorpresa un videomessaggio dall'Italia: le immagini mostrano il fidanzato della Centracchio, la cui voce fa subito commuovere la judoka: "Amore…". "Ciao Mary, oggi più di dirti che sei stata bravissima non saprei che altro dire – le dice il ragazzo – perché non ci sono tante parole, ci hai lasciato un po' tutti a bocca aperta. È una grande giornata, spero che tu sia veramente tanto felice e ti aspetto per festeggiare".

Parole dolci, che fanno ulteriormente sciogliere l'atleta molisana quando la linea torna in studio: "Amore mio… avrei voluto tantissimo che fosse qui con me oggi, purtroppo c'è stato fino a un certo punto, poi le restrizioni per il Covid non hanno permesso che arrivasse fino a questo giorno, però l'ho sentito tanto vicino come tutte le persone che mi vogliono bene e che mi sono portata sul tatami con me. Mio papà, i miei fratelli, le persone più care, le amicizie che ho stretto sul tatami, il mio fidanzato, tutte le persone che in questi anni mi hanno supportato, soprattutto quando le cose non sono andate bene e quando i risultati non sono arrivati".

La Centracchio manda poi un messaggio a tutte le donne che l'ascoltano dall'Italia: "Il judo è uno sport che veicola il messaggio che non siamo il sesso debole, anzi che ci possiamo difendere e far valere in qualsiasi situazione. Spero che questa medaglia dia coraggio e forza a tutte le donne".