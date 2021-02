Luna Rossa da sogno nella prima giornata della finale di Prada Cup (la selezione degli sfidanti alla Coppa America contro i detentori di Team New Zealand dal 6 marzo). Il team italiano chiude la prima giornata con un 2-0 su Ineos iniziando al meglio questo suo percorso verso la finale dell'America's Cup. Per raggiungere questo obiettivo la strada è ancora lunga, ma chi ben inizia è a metà dell'opera. La finale della Prada Cup si svolge infatti al meglio di 13 regate, servono 7 punti per conquistarla. Sia la prima che la seconda prova della prima giornata, sono state letteralmente dominata dal team italiano.

L’equipaggio azzurro, anche sfruttando un errore in partenza degli avversari, è riuscito a chiudere con un vantaggio di 1 minuto e 52”. Poco dopo Luna Rossa ha proseguito lungo la propria scia dell'entusiasmo conducendo anche la seconda regata fin dall’inizio piazzandosi con un delta di 26” sugli avversari. Un inizio straordinario per l'Italia che adesso spera che questa vittoria possa rappresentare una grossa iniezioni di fiducia per le prossime regate e sperare di raggiungere quanto prima l'obiettivo finale.

La gara di Luna Rossa perfetta sin dall'inizio

Luna Rossa ha fatto sua la gara fin dall'inizio sfruttando soprattutto gli errori degli inglesi che nella prima regata hanno commesso diverse defezioni che non gli hanno consentito di iniziare al meglio. Nonostante il leggerissimo vento iniziale, quasi ai limiti della prosecuzione della gara, Ineos è stato a tratti irriconoscibile, capace di prendersi anche due penalità per essere uscito dai confini del campo. Una gara subito in discesa quindi per Luna Rossa, in totale controllo della situazione. Tutto facile per la coppia di timonieri rappresentata da Bruni-Spithill.

Nella seconda regata però Luna Rossa deve fare i conti con il ritorno rabbioso degli inglesi. Il vento è perfetto e Ineos è subito molto aggressivo costringendo Luna Rossa gli straordinari. La velocità dell’Ac75 italiano però fa davvero la differenza e la marcatura sugli avversari è notevole. Ineos non ha mai avuto il tempo di respirare nonostante sperasse di poter fare la voce grossa nella seconda regata. Il team italiano corre senza sussulti e la stabilità di Luna Rossa fa la differenza. Saranno così 26” di vantaggio alla fine della gara e secondo punto assicurato.