Luna Rossa fallisce il primo match point, American Magic risorge e allunga la serie di semifinale Luna Rossa perde la semifinale numero 5, quella che avrebbe potute darle la matematica certezza della finale di Louis Vuitton Cup: American Magic è riuscita a restare in corsa, allungando la serie. Un errore determinante dell’equipaggio italiano al gate prima del quinto lato, dove ha perso vento ed è finita in acqua senza riuscire più a riprendere velocità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Luna Rossa fallisce il primo match point per andare in finale di Louis Vuitton Cup: American Magic ha dato il tutto per tutto ed è riuscita nel tentativo estremo di allungare la serie delle semifinali, prendendosi il primo punto e costringendo il Team Prada a ripresentarsi in acqua. 4-1 adesso il parziale: chi arriva a cinque si guadagna la sfida con la vincente tra Alinghi e INEOS Britannia.

Luna Rossa KO, errore in manovra sul 4° lato

Luna Rossa ha gettato la spugna alla boa del quarto latro in vista del 5° quando ha provato una manovra che è costata tantissimo, perdendo vento e finendo in acqua senza riuscire più a riprendere il volo. Un match bellissimo, con un testa a testa serratissimo con le due imbarcazioni che si sono date battaglia a distanza di pochissimi metri. Sorpassi e controsorpassi per una sfida serratissima che valeva la permanenza di American Magic in American's Cup e il punto matematico per la finale di Luna Rossa, ma tutto si è infranto poco dopo la metà del match race. Luna Rossa è uscita lentissima dal gate, non riuscendo a rimanere sui foil mentre gli statunitensi hanno preso il volo, arrivando solitari al traguardo.

La semifinale tra Luna Rossa e American Magic: 4-1 per gli italiani

Luna Rossa mantiene un vantaggio importante in questa serie di semifinale con tre regate vinte, contro l'unica di American Magic che ha ottenuto il primo punto oggi, in una giornata difficilissima per tutti. Salti di vento e spostamenti costanti dell'inizio delle sfide in una situazione in cui l'equipaggio italiano ha faticato più del previsto. Ora è necessaria un'altra regata, in programma – se il vento resisterà – quest'oggi in conclusione del pomeriggio. Intanto ha pagato a carissimo prezzo i salti di vento anche INEOS Britannia che ha fallito poco prima il suo match-point contro Alinghi in una regata lunghissima, vinta dagli svizzeri con entrambe le imbarcazioni che sono arrivate al traguardo, in dislocamento.