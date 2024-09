video suggerito

Luna Rossa batte American Magic, la gioia esplode in diretta TV: “Dai ca**oboys! Grandi, grandi!” L’entusiasmo incontenibile – e colorito – dell’equipaggio italiano di Luna Rossa è esploso in diretta televisiva senza censure, nelle frasi del timoniere Francesco Bruni al momento della vittoria che è valsa la finale della Louis Vuitton Cup: “Siete dei mostri! Così c’è ancora più gusto!” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Luna Rossa si prende la finale di Louis Vuitton Cup e continua il proprio viaggio attraverso l'America's Cup 2024 alla caccia del defender Team New Zealand. Ora c'è solamente INEOS Britannia come ultimo ostacolo per il Team Prada che ha saputo riemergere nel momento più delicato e decisivo, vincendo 5-3 dopo una clamorosa rimonta americana. Una gioia incontenibile, dopo giorni di apprensione, esplosa sull'imbarcazione al momento dell'entrata nel gate finale condita da frasi e parole colorite che sono finite nelle case di milioni di italiane in diretta TV.

L'arrivo di Luna Rossa, la gioia incontenibile dell'equipaggio del Team Prada

Una emozione unica che gli spettatori, i tifosi e i semplici appassionati hanno potuto gustarsi in diretta gratuitamente attraverso l'esclusiva in chiaro di Mediaset che ha mandato tutto in onda su Italia 1. Ma proprio tutto, anche ciò che di solito non si può né si deve ma che di fronte ad un momento simile non ha conosciuto censure. E così, mentre Luna Rossa tagliava il traguardo della regata che valeva la finale, dando ad American Magic oltre un minuto, si è dato spazio e audio a ciò che accadeva a bordo, dove è esploso il tripudio generale.

La conquista della finale, in diretta scatta il "Vaffa…"

Con l'audio perennemente acceso sui microfoni dei vari equipaggi, anche nel momento del taglio del traguardo non si è potuto fare a meno di carpire cosa stesse accadendo a bordo di Luna Rossa. E così, in diretta Mediaset sono arrivate le urla di gioia e di festa degli otto componenti dell'equipaggio italiano, scandite da colorite espressioni che, per una volta hanno divertito più che indignato il pubblico a casa.

"Dai, ca**oboys, dai, grandi, grandi!" ha gridato Francesco Bruni che insieme a Spithill ha timonato Luna Rossa verso il successo. Parole colorite figlie di una soddisfazione immensa e di una tensione altissima a margine di quanto accaduto nelle ultime regate in cui American Magic aveva tentato la clamorosa rimonta, da 0-4 fino a 3-4. "Vaffan***o!" ha ancora urlato Bruni, in preda alla trance agonistica "Siete stati dei mostri, dei mostri, bravissimi ca**o" ha ancora continuato il timoniere i diretta, "oggi vi ammazzo, vi ammazzo! Così c'è ancora più gusto, più gusto!"