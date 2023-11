Luci spente durante la corsa di cavalli, succede di tutto: un errore umano dietro il disastro La Kanazawa Horse Race è finita in condizioni assurde dopo che è calato il buio sulla pista con tutte le luci o quasi che si sono spente. Tre fantini in ospedale e un cavallo abbattuto.

A cura di Marco Beltrami

Una popolare corsa di cavalli si è trasformata in un incubo per i suoi protagonisti. La Kanazawa Horse Race tenutasi in Giappone è finita in condizioni assurde dopo che è calato il buio sulla pista con tutte le luci o quasi che si sono spente. Le conseguenze per cavalli e fantini sono state disastrose, e tutto sarebbe legato ad un errore di un membro dell'organizzazione

Dopo la partenza di questa gara notturna infatti ad un certo punto tra lo sbigottimento generale è andata via la luce. Gli spettatori non hanno visto più nulla e i partecipanti alla gara non hanno potuto far altro che proseguire cercando di seguire la scia, senza punti di riferimento e affidandosi solo a piccole lucine qui e là. Si sono verificate così brutte cadute all'altezza della quarta curva: stando agli organizzatori due fantini sono stati trasportati d'urgenza in ospedale e un cavallo dei tre caduti malamente purtroppo è stato abbattuto.

Alla fine le luci dei tabelloni presenti all'altezza del traguardo hanno consentito di mostrare l'arrivo dei cavalli in una situazione di penombra davvero surreale. Ma cosa è successo? Stando alle ricostruzioni effettuate dopo la gara (che è stata ovviamente annullata così come il resto della serata), si sarebbe trattato di un errore umano: un membro dello staff ha impostato in modo errato il timer dell'illuminazione, quindi si è spento durante l'azione.

Questa la dichiarazione degli organizzatori su quanto accaduto: "Alle 17:10 di domenica 19 novembre, durante una corsa al crepuscolo, le luci della pista si sono spente improvvisamente, provocando un incidente in cui tre fantini sono caduti da cavallo. Due dei tre fantini caduti sono stati ricoverati in ospedale. Oltre ad essere stato portato d'urgenza in ospedale, un cavallo da corsa è stato sottoposto ad eutanasia. L'incidente si è verificato causa di un malfunzionamento, con il risultato che la corsa non si è svolta e anche le gare successive sono state cancellate. Prendiamo molto sul serio questa situazione e vorremmo esprimere le nostre più sentite condoglianze ai fantini feriti, così come le nostre più sentite scuse ai proprietari dei cavalli, a tutte le persone coinvolte e ai tifosi". Una notte davvero da dimenticare.