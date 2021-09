L’Italvolley domina e vola in finale europea: 3-1 all’Olanda 3-1: così l’Italia batte l’Olanda in semifinale e vola a Belgrado per giocarsi il titolo europeo contro la Serbia, domani alle 20. A parte il calo nel 3° set, le azzurre hanno gestito e a tratti dominato le avversarie, guadagnandosi una finale meritatissima. Straordinaria Paola Egonu nel gioco decisivo, benissimo anche Danesi e Sylla (infortunatasi nel finale)

A cura di Alessio Pediglieri

La pallavolo femminile arriva in finale battendo in modo perentorio l'Olanda: 3-1 il risultato finale per Egonu e compagne che dominano i primi due set, calano nel terzo per poi riprendersi e concludere la propria missione vincente al 4°: 25-19, 25-17, 16-25, 25-18 i parziali che permettono alle azzurre di potersi giocare il titolo continentale. La Finale sarà Italia-Serbia e andrà in scena domani a Belgrado alle ore 20.00 con l'Italia che si giocherà il tutto per tutto in un ambiente ostile. Servirà un'impresa.

Alla Stark Arena di Belgrado è andata in scena una partita da dentro o fuori che ha visto trionfare le azzurre di Mazzanti, che hanno così staccato il biglietto per l’atto conclusivo della rassegna continentale, da disputare domani sera contro la Serbia che ha avuto la meglio sulla Turchia nell'altra semifinale. La nostra Nazionale si presentava all’appuntamento da imbattuta con sette vittorie all’attivo, non ha fallito l'appuntamento con l'ottavo successo, il più importante del torneo fino a questo momento.

Anche se sulla carta l'Italia partiva favorita, si preannunciava un incontro più equilibrato. Ma hanno avuto la meglio Paola Egonu e Miriam Sylla con le loro conclusioni vincenti, le qualità di Elena Pietrini, i muri di Anna Danesi e Cristina Chirichella e la regia di Alessia Orro, coadiuvata da Monica De Gennaro. Nulla o poco hanno potuto le schiaccuatrici olandesi, Nika Daalderop e Anne Buijs che troppe poche volte sono riuscite ad andare a punto.

I numeri del match parlano azzurro: Anna Danesi ha conquistato 17 punti e ben 6 muri, 24 punti con 4 muri e 43% in attacco per Paola Egonu, devastante nel 4° decisivo set. Unico neo, da valutare, le condizioni di Miriam Sylla uscita nel finale e non più rientrata per tutto il 4° gioco. Bisognerà attendere i nuovi esami, l'Italia ci spera anche si tempi sono strettissimi per la finale contro la Serbia. Si farà di tutto: senza di lei perdiamo qualcosa in attacco proprio nel momento più delicato del torneo.