L’Italvolley crolla e va ko col Brasile: ora per andare alle Olimpiadi la speranza è il ranking L’Italia maschile del volley crolla contro il Brasile. I ragazzi di De Giorgi perdono la terza gara in sette incontri nel preolimpico di Rio e mancano, almeno per ora, il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia maschile del volley crolla. I ragazzi di De Giorgi perdono la terza gara in sette incontri nel preolimpico di Rio e mancano, almeno per ora, il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Al Maracanazinho di Rio gli azzurri vengono sconfitti dal Brasile che con questa vittoria al tie-break (23-25, 25-23, 25-15, 17-25, 11-15) vola all’Olimpiade insieme alla Germania. Per gli azzurri, così come per la nazionale femminile, l'ultima speranza è il ripescaggio delle formazioni con il miglior ranking.

Cosa dice il regolamento. Le squadre che rimangono fuori al termine dei tornei preolimpici, infatti, possono sperare nel ripescaggio tramite ranking Fivb. Al termine della fase preliminare della Nations League 2024 si determineranno così le ultime cinque formazioni qualificate alle Olimpiadi. I posti in effetti però scenderanno a quattro, perché bisognerà tenere conto dell’obbligo di rappresentanza continentale che prevede almeno una squadra per ogni continente. In questo caso per l'Africa, l’Egitto, che al momento è in 18a posizione e distante dalla Tunisia 25a è quasi sicuro di essere a Parigi.

L'Italia del volley maschile campione del mondo in carica è dunque al momento fuori dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Un risvolto inaspettato ma che comunque potrebbe non sbarrare del tutto le porte della rassegna a cinque cerchi agli azzurri. L’Italia in questo momento occupa la terza posizione nel ranking mondiale. Un punteggio importante dato che le squadre che precedono gli azzurri sono già qualificate per Parigi al pari di quelle a ridosso della terza posizione. Ecco perché le possibilità che gli azzurri partecipino alle prossime Olimpiadi sono molto alte.

Per stabilire le cinque nazionali ripescate bisognerà dunque aspettare il 24 giugno, quando sarà finita la prima fase della Nations League 2024. Il Brasile invece si porta a casa la qualificazione e si aggiunge ad altre squadre – oltre alla Francia che è la nazionale ospitante – come Germania, Stati Uniti, Giappone, Polonia e Canada. Per l'Italia dunque la speranza è l'ultima a morire ma la sensazione è che gli azzurri possano avere una strada quasi spianata per raggiungere le Olimpiadi di Parigi 2024.