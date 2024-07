video suggerito

L’Italia trionfa agli Europei di atletica, pazzesco bis: anche l’Under 18 sbanca il medagliere Fenomenale Italia agli Europei Under 18 di atletica: gli allievi azzurri hanno replicato il successo dei seniores a Roma qualche settimana fa. Dominato il medagliere con 7 ori 3 argenti e 5 bronzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Straordinario bis dell'atletica italiana agli Europei: dopo il trionfo senza rivali degli azzurri al torneo di Roma che ha toccato livelli storici, anche la nostra nazionale Under 18 ha replicato con una performance monstre in Slovacchia, a Banska Bystrika, dominando il medagliere finale con 15 vittorie complessive, 7 d'oro, 3 argenti e 5 bronzi. Oltre a prestazioni da record che rilanciano a lungo termine il nostro movimento nel firmamento dell'atletica mondiale.

Il medagliere degli Europei Under 18: Italia nettamente prima

Come a Roma qualche settimana fa, così a Banska Bystrika: l'Italia dell'atletica non conosce né rivali né confini e fa saltare ancora una volta il banco. La nostra nazionale ha conquistato il medagliere finale degli Europei Under 18 di atletica leggera: 7 ori, 3 argenti, 5 bronzi e 15 allori complessivi portati a casa dagli azzurri.

Gli azzurrini hanno ampiamente distaccato i rivali come Polonia e Cechia che hanno chiuso con soli quattro titoli a testa, mentre Germania si è fermata a tre e la Francia non è andata oltre le due medaglie. La nostra Nazionale ha dimostrato un autentico strapotere nella rassegna continentale riservata agli allievi, sulle orme di quanto fatto dai seniores qualche settimana fa a Roma, dando enormi prospettive future a tutto il nostro movimento.

I 7 ori dell'Italia agli Europei di atletica Under 18

Sono ben sette i successi e le altrettante medaglie d'oro conquistate nel torneo in Slovacchia. Elisa Valensin e Diego Nappi hanno trionfato sui 200 metri, Serena Di Fabio e Alessia Coppola sui 5000 metri di marcia, mentre Pietro Villa si è imposto nel tiro del giavellotto e Kyan Escalona sui 110 ostacoli. Successo dorato anche da parte della staffetta mista femminile, con tre atlete 2008 che ha anche registrato il record continentale di categoria.

Gli argenti e i bronzi azzurri a Banska Bystrika

Il medagliere si è arricchito come non mai anche agli argenti di Margherita Castellani (200 metri), Vittore Simone Borromini (3000 metri), Francesco Efeosa Crotti (salto triplo), Poi i bronzi di Elisa Valenti (salto triplo), Nicolò Vidal (5000 metri di marcia), Tommaso Ardizzone (400 ostacoli), Daniele Inzoli (salto in lungo) e della staffetta mista maschile.

Il medagliere finale di Euro 2024 Under 18

Italia 7 – 3 – 5 (15) Polonia 4 – 3 – 1 (8) Cechia 4 – 3 – 0 (7) Germania 3 – 3 – 5 (11) Francia 2 – 4 – 5 (11) Svezia 2 – 3 – 3 (8) Grecia 2 – 1 – 1 (4) Spagna 1 – 3 – 2 (6) Irlanda 1 – 1 – 3 (5)