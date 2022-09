L’Italia fa poker nel Mondiale di pallavolo, Kenya battuto 3-0 e ora c’è l’Olanda L’Italia batte anche il Kenya nella prima fase a gironi dei Mondiali di pallavolo femminile 2022. Le Azzurre hanno sempre vinto finora e domenica affronteranno l’Olanda.

A cura di Alessio Morra

Quattro su quattro. L'Italia di Mazzanti batte anche il Kenya e continua a vincere nei Mondiali femminili di pallavolo. Il poker è servito, però le Azzurre non sono state perfette nemmeno oggi, ma la condizione migliore si trova pian piano con il tempo. Domenica 2 ottobre ci sarà la sfida che chiude il primo girone della World Cup 2022 con l‘Olanda, padrona di casa.

Il primo set è quasi una passeggiata. Finisce 25-15. Orro chiude con un ace, 1-0 Italia. Bene, ma non benissimo, perché arriva il ‘solito' blackout, così come è stato anche contro Porto Rico qualche giorno fa o con il Belgio. Il secondo set non si è complicato più di tanto, ma qualche intoppo c'è stato, perché pian piano il Kenya che sembrava a un passo dal ko riesce a recuperare e serve un pallonetto di Nwakalor per mettere la parola fine al secondo set, che termina 25-23. Il terzo set è il più agevole, le Azzurre partono forte, mettono il pilota automatico e sfruttando il primo dei sette matchpoint vincono 25-17. 3 set a 0.

L'Italia non sta brillando a livello di gioco, però ha sempre vinto. Quattro vittorie in fila contro Camerun, Porto Rico, Belgio e Kenya. Il girone si chiuderà con l'Olanda domenica 2 ottobre, alle 20:30 si partirà ad Arnhem. Poi l'Italia disputerà un altro girone e lo farà con le squadre che usciranno da un altro raggruppamento, tra queste anche il Brasile, come sempre tra le favorite. Ma Egonu e co. sono pronte a continuare a vincere e vogliono difendere almeno la finale conquistata e giocata quattro anni fa, quando fu la Serbia a imporsi.

L'Italia giocherà con Cina e Brasile nel secondo girone e probabilmente anche contro Argentina e Giappone. Delle cinque squadre solo una verrà eliminata. Poi si terranno i quarti, tutti in gara secca, poi semifinali e finale.