Un'altra sconfitta per l'Italia, la quarta di questa edizione 2021 del Torneo Sei Nazioni, questa è addirittura la trentunesima sconfitta consecutiva in questa manifestazione. Un record negativo che purtroppo continua a crescere. All'Olimpico di Roma il Galles ha dominato, ha fatto ciò che ha voluto e ha conquistato un successo importante. Perché i ‘Dragoni' sono in piena corsa per il successo finale. Il risultato finale è pesante 7-48.

0-27 il risultato del primo tempo

Purtroppo per l'Italia è diventata una brutta abitudine. Gli azzurri del Rugby continuano a perdere nel Torneo Sei Nazioni e per le nazionali avversarie generalmente è tutto facile. Anche quest'anno gli azzurri avranno il cucchiaio di legno. Quella con il Galles era una sconfitta annunciata. I Dragoni si stanno giocando il trofeo, hanno vinto tutte le partite e tra una settimana hanno la possibilità di conquistarlo realizzando il Grande Slam. E da grande squadra quella gallese approccia bene la partita, fa ciò che deve e cioè mettere subito le mani sulla partita. Biggar regala i primi tre punti, poi c'è la meta di Adams e un altro calcio vincente di Biggar, 10-0 dopo 8′. Prima della fine del primo tempo i britannici realizzano altre tre mete e all'intervallo è 27-0.

31a sconfitta per l'Italia

Nella ripresa giusto per non perdere l'abitudine alle mete il Galles ne piazza subito un'altra con George North che fissa il punteggio sul 34-0. L'Italia si scuote e quantomeno muove il punteggio con Monty Ioane, autore di una meta esaltante. Garbisi trasforma ed è 7-34. I gallesi cercano di rifiatare un po' pensando anche al prossimo decisivo incontro, ma comunque hanno modo di realizzare altre due mete. L'incontro termina con il punteggio di 48 a 7 per il Galles. Tra una settimana l'Italia con la Scozia proverà a evitare un altro ko.