L’Italia del rugby fa la storia, ma spunta un video di Tounesi: squalificata per 12 partite Sara Tounesi è stata squalificata per 12 settimane dopo un morso rifilato ad un’avversaria nella storica sfida vinta dall’Italia sul Giappone in Coppa del Mondo di rugby.

A cura di Marco Beltrami

Brutte notizie per l'Italia del rugby a pochi giorni dalla conquista della storica qualificazione ai quarti di finale della Coppa del mondo femminile. Dopo la vittoria sul Giappone nell'ultimo match della fase a gironi della rassegna iridata in Nuova Zelanda, le ragazze di Andrea Di Giandomenico perdono a lungo un pezzo importante. Nella notte italiana infatti sono arrivate pessime notizie da oltreoceano, con una lunga squalifica per una nostra portacolori.

Nei quarti di finale contro la Francia in programma nel prossimo fine settimana infatti, l'Italia del rugby femminile non potrà fare affidamento su Sara Tounesi. L'assenza della giocatrice sarà la prima di una lunga serie, alla luce di una squalifica incassata per un brutto episodio andato in scena nel match contro il Giappone.

L'ufficialità è arrivata proprio attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Federazione rugby. La commissione disciplinare indipendente presieduta dal numero uno del collegio giudiziario indipendente, Christopher Quinlan KC, coadiuvato dall'ufficiale giudiziario Brenda Heather-Latu (Samoa) e dall'ex giocatore internazionale Ofisa Tonu'u (Nuova Zelanda), ha punito Tounesi per aver morso un'avversaria.

Dopo aver preso in considerazioni i video e le posizioni di entrambe le giocatrici, il Comitato "ha concluso che Tounesi ha morso una giocatrice giapponese, azione che sarebbe stata meritevole di un cartellino rosso e di conseguenza ha accolto la citazione". Una mazzata per la rugbista italiana che è stata punita con una squalifica di ben 12 partite. E pensare che la richiesta dell'accusa era addirittura superiore: "Il Comitato, dopo una prima richiesta di 18 partite, ha valutato le attenuanti riducendo la sanzione a 12 partite". Tounesi ha diritto ora al ricorso entro 48 ore dalla decisione, ma se le cose dovessero restare così inizierà la sua lunga squalifica contro la Francia nei quarti di finale.

Sara Tounesi classe 1995 può contare su una carriera di tutto rispetto. L’atleta nata a Cremona da genitori originari del Marocco, dopo essere cresciuta nella squadra della sua città, si è poi trasferita al Colorno, e successivamente nel 2020 in Francia nel Romagnat, sezione femminile del Clermont. In questa stagione poi ha militato con i Sale Sharks in Inghilterra. Rientra nel giro della nazionale maggiore dal 2016