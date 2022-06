L’Italia batte la Francia e vince la medaglia d’oro nel fioretto maschile agli Europei 2022 L’Italia batte la Francia e vince la medaglia d’oro nel fioretto a squadre agli Europei 2022 di Antalya. Fantastico percorso di Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi.

A cura di Vito Lamorte

Una finale di difficile lettura per tantissimi motivi e per i tanti colpi di scena. L’Italia vince la prova a squadre degli Europei di Antalya (Turchia) grazie al trionfo in finale contro la Francia 45-38. Dopo una stagione incredibile, costellata da podi e vittorie in Coppa del Mondo, nella rassegna continentale: è la sua terza medaglia d’oro agli Europei, la seconda dal fioretto maschile.

Grandissima prestazione di Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi che non hanno lasciato mai spazio agli avversari e solo in finale hanno tirato un po' il fiato. Gli Azzurri hanno condotto le danze per buona parte dell'incontro ma ad un certo punto la situazione si è capovolta e sono stati i francesi ad infilare una serie di stoccate che li hanno fatti avvicinare in maniera pericolosa. Si tratta della dodicesima medaglia di questa rassegna continentale.

Il percorso di Bianchi, Garozzo, Foconi e Marini è stato davvero impressionante, viste le prove che hanno messo in fila prima della finale: battute la Turchia (45-14), la Gran Bretagna (45-33) e la Spagna (45-19) sempre in maniera netta e inappuntabile. Lo stesso sarebbe accaduto anche in occasione della finale, se quel black-out non fosse costato diversi punti agli Azzurri nella fase cruciale dell'ultimo atto.

(in aggiornamento)