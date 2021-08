L’Italia batte la Bielorussia 3-0 all’esordio degli Europei 2021: azzurre travolgenti a Zara A Zara la nazionale italiana femminile di pallavolo ha bagnato con una vittoria per 3-0 l’esordio agli Europei 2021 contro la Bielorussia: gara senza storia. Dopo la delusione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 torna il sorriso in casa azzurra ma domenica sera la squadra di Davide Mazzanti affronterà l’Ungheria.

A cura di Vito Lamorte

Dopo la delusione di Tokyo torna il sorriso in casa azzurra. L'Italvolley femminile ha battuto la Bielorussia per 3-0 all'esordio degli Europei 2021 con una prestazione sontuosa che non ha lasciato scampo alle avversarie. Le Azzurre inizia bene il cammino europeo, con una buona vittoria contro una squadra ampiamente alla portata e con delle prestazioni interessanti come quelle Orro in regia, di Pietrini e Fahr. Ma, in generale, tutte le ragazze della selezione italiana hanno fatto bene e si sono dimostrate all'altezza della situazione. Non c'è stata partita alla Dvorana Krešimira Ćosića di Zara tra la squadra di Davide Mazzanti e quella bielorussa, che dopo essere rimasta in partita fino alla fine nel primo set dopo ha accusato sempre passivi molto importanti e le azzurre hanno dilagato senza troppi problemi. Il commissario tecnico ha schierato Orro in regia con Egonu opposta, Sylla e Pietrini alla mano, Fahr e Chirichella centrali. De Gennaro libero. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica contro l’Ungheria.

Il campionato europeo di pallavolo femminile 2021 si svolgerà dal 18 agosto al 4 settembre 2021 tra Serbia, Croazia, Romania e Bulgaria: al torneo partecipano ventiquattro squadre nazionali del Vecchio Continente e l'Italia è inserita nel gruppo C con Bielorussia, Croazia, Slovacchia, Svizzera e Ungheria. La fase a eliminazione diretta vedrà impegnate le prime 4 classificate dei quattro gironi della prima fase: l'ultimo atto del torneo si disputerà il 4 settembre 2021 alla Štark Arena di Belgrado.

Il tabellino di Italia-Bielorussia (25-20; 25-18; 25-16)

ITALIA: Gennari, Bonifacio n.e., Malinov n.e., De Gennaro, Orro 2, Chirichella 5, Danesi n.e., Fahr 8, Pietrini 19, Nwakalor n.e., Sylla 11, Egonu 20, Parrocchiale n.e., D'Odorico n.e. All. Davide Mazzanti.

BIELORUSSIA: Panasenka, Stoliar 2, Kananovich n.e., Harelik 3, Fedarynchyk n.e., Sakolchyk 2, Vladyka 6, Klimets 6, Markevich 5, Kastsiuchyk 3, Lapato 1, Davyskiba 2, Valadzko n.e., Laziuk 1. All. Stanislav Salikov.