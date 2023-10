Linea di porta sbagliata prima del match europeo, scandalo nella pallamano: “È fatta con i Lego?” Clamorosa situazione in un match di Europa league di pallamano con un errore nella disposizione delle linee che delimitano l’area di gioco.

"Non ho mai visto niente del genere". Il direttore sportivo della squadra di pallamano del massimo campionato tedesco, TSV Hannover-Burgdorf, è rimasto letteralmente sconcertato da quanto avvenuto in occasione del match di Europa League contro l'HC Kreis-Lucerna. Ancor prima di giocare gli addetti ai lavori si sono resi conto che c'era qualcosa che non andava sul campo. Di cosa si trattava? Di quello che è stato ribattezzato come lo "scandalo dei 6.90 centimetri".

Tutto è iniziato dal consueto briefing pre-partita dei giocatori sul campo. Nel monitorare il parquet che avrebbe dovuto ospitare la sfida europea di pallamano. Osservando la linea dei 6 metri, quella che delimita l'area del portiere, è stato riscontrato qualcosa di strano. Il riferimento in realtà sembrava diverso rispetto a quello consueto: invece di essere appunto distante 6 metri dalla porta, la linea era più lontana. Un particolare che non è sfuggito agli occhi attenti degli addetti ai lavori quando i giocatori dell'Hannover hanno iniziato a tirare in porta durante il riscaldamento a mezz'ora dal fischio d'inizio.

È stato poi riscontrato che il semicerchio non era a 6 metri dalla porta ma a poco meno di 7 metri. Il pavimento dunque, costituito da singole piastrelle, è stato posato in modo errato. Le due ali sinistre del TSV Hannover-Burgdorf, Vincent Büchner e Hannes Feise, hanno scoperto l'errore. A Sportbild hanno rivelato: "Abbiamo pensato che fossero un po' strane fin dall'inizio".

"Quando mi stavo riscaldando, ero in piedi nell'angolo sulla fascia sinistra e ho pensato tra me e me, qualcosa non va. Poi ho guardato Hannes Feise, l'altra nostra ala sinistra. Entrambi abbiamo detto che c'era qualcosa che non andava. Perché manca solo un passo al tiro in sospensione e perché la porta è più lontana del solito? Sulla fascia destra, il nostro capitano Marius Steinhauser ha segnalato che la pensa allo stesso modo”.

Il nazionale svedese della squadra tedesca Jonathan Edvardsson a Sportbladet ha aggiunto ironicamente: " Avevano posato un pavimento provvisorio con piastrelle quadrate. Apparentemente l'avevano sbagliato, ma tutti pensavano che fosse bello. Probabilmente è stato qualcuno che è davvero bravo con i Lego a riuscire ancora a metterli insieme".

Ecco allora la comunicazione al ds Christophersen che a sua volta ha riportato il tutto al delegato dell'EHF Vladimir Rancik che non si era accorto di nulla. L'ufficiale ha misurato le distanze con il laser e confermato il problema. A quel punto gli addetti ai lavori dell'HC Kriens hanno rifatto completamente la pista e la partita è iniziata 17 minuti dopo.