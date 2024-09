L’incredibile trasformazione fisica di Batista dopo il ritiro dal wrestling: “È stato un incubo”

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Chiusa la carriera nella WWE, la leggenda del wrestling Batista come altri suoi illustri colleghi è entrato nel mondo del cinema. Il suo ritorno sotto i riflettori nel ruolo d'attore non è passato inosservato soprattutto per la radicale trasformazione fisica avuta dal 55enne di Whashington.

In questo periodo in cui è impegnato nella promozione dei suoi ultimi due film, The Killer's Game e The Last Showgirl, Dave Bautista (questo il suo vero nome) ha fatto preoccupare i suoi fan sfoggiando un fisico notevolmente più asciutto, distante anni luce dall'aspetto con cui appariva quando era una stella della WWE (l'ultimo suo combattimento è stato quello con Triple H a Westlemania 35 del 7 aprile 2019) ma anche nelle sue precedenti apparizioni cinematografiche.

A fugare ogni dubbio e rassicurare i propri fan ci ha pensato l'ex campione della WWE che, durante un'intervista con Chris Van Vliet, ha spiegato le cause di questa sua incredibile trasformazione fisica: "Questo è probabilmente il peso minore che abbia mai avuto da quando avevo 19 anni. Il peso maggiore che abbia mai avuto è stato di 170 kg… ora peso circa 109 kg. Un anno e mezzo fa pesavo 143 kg e da lì è iniziato l'incubo. Perdere tutto quel peso è stato un'impresa" ha difatti detto il 55enne di Washington rivelando che si è trattata dunque di una scelta volontaria.

In un'altra intervista, rilasciata questa volta durante il programma ‘LIVE with Kelly and Mark', Batista ha anche spiegato nel dettaglio i motivi che lo hanno portato a fare questa dieta e le difficoltà incontrate: "Avevo problemi con alcune scene che non potevo più fare a causa dei chili in eccesso, ma ora che li ho persi sto molto meglio. I muscoli pesano più del grasso e ho perso molti muscoli, ma ora mi sento meglio, più a mio agio. Naturalmente ho preferito perdere muscoli nella pancia che nei pettorali" ha difatti svelato il leggendario wrestler aggiungendo anche che oltre ad una efficace dieta per perdere più di 30 kg in 18 mesi ha svolto routine di allenamento seguite dai lottatori di Ju Jitsu.