video suggerito

L’Imoco Conegliano è campione del mondo, trionfo al Mondiale per club: terzo posto per Egonu Straordinarie le ragazze dell’Imoco Volley Conegliano: vincono per la terza volta il titolo mondiale. È festa azzurra al Mondiale per Club con il terzo posto della Vero Volley Milano di Egonu e Orro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Prima campionesse d'Italia, poi d'Europa e infine del mondo: sono stellare le ragazze dell'Imoco Volley Conegliano che salgono sul tetto del mondo con la vittoria del Mondiale del Club femminile di volley: le ragazze di Daniele Santarelli travolgono per 3-0 in finale il Tianjin Bohai Bank e portano a casa il 26esimo titolo della loro incredibile storia. È il terzo titolo mondiale per questa squadra stellare che ha portato grande gioia all'Italia.

Il podio si è tinto di azzurro perché, oltre al primo posto della squadra veneta, sul gradino più basso si è piazzata la Vero Volley Milano di Egonu e Orro che ha vinto invece la finalina per il terzo posto contro il Dentil Praia Clube.

Manifesta superiorità dell'Imoco Conegliano

Non c'è stato un attimo di esitazione per le ragazze di Conegliano che, nonostante il primo set giocato in grande equilibrio, non mostrano mai segni di cedimento. Il Tianjin si fa sfuggire di mano la prima parte della partita, complice anche un pizzico di sfortuna, ma poi non riesce a trovare la reazione che si aspettava: le ragazze di Santarelli tengono duro e alla fine vincono il secondo set praticamente in scioltezza prima dell'ultimo atto che in realtà è già una grande festa.

Il terzo set è una passerella verso la conquista del terzo titolo mondiale, ormai già scontato. L'Imoco Volley Conegliano chiude 20-25 senza troppe difficoltà contro le cinesi che avevano già mollato la presa al secondo set: il risultato finale di 21-25, 15-25, 20-25 è schiacciante e regala alle ragazze la gioia del loro 26esimo titolo in bacheca.

Egonu e Orro chiudono al terzo posto

C'è gloria azzurra anche sul resto del podio con la Vero Volley Milano che conquista il terzo posto al Mondiale per club grazie alla vittoria per 3-0 contro il Dentil Praia Clube nella finalina della competizione. In cattedra sale come al solito la campionessa olimpica Paola Egonu con 22 punti: la squadra meneghina lotta a fatica nel primo set ma poi ingrana la marcia negli altri due fino a prendersi una vittoria importantissima, di grande soddisfazione.