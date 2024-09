video suggerito

Leonardo Fabbri, mostruoso nuovo record italiano in Diamond League a 22.98: stracciato Crouser Monumentale prova nel lancio del peso di Leonardo Fabbri alla Diamond League a Bruxelles: segna il nuovo primato italiano a 22.98, sfiorando di soli 8 centimetri quello europeo. E battendo l’americano Crouser, che gli aveva tolto l’oro olimpico a Parigi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Leonardo Fabbri si è preso il nuovo record italiano nel lancio del peso vincendo le finali della Diamond League, trovando una misura impressionante: 22.98. Una distanza con cui migliora di altri 3 centimetri il proprio primato, avvicinandosi solo a 8 dal record europeo ma soprattutto schiantando l'oro olimpico Crouser.

Il record di Fabbri nel lancio del peso e nuovo primato italiano

Leonardo Fabbri è riuscito a cancellare la delusione di Parigi alla prima grande occasione per il proprio riscatto personale. Il 37enne campione azzurro ha tirato fuori tutta la sua forza che aveva in corpo gettando il peso a 22.98 metri nell’ambito delle finali della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Fabbri, campione d'Europa in carica e vicecampione del mondo a Bruxelles ha anche sfiorato il muro dei 23 metri migliorandosi di tre centimetri e avvicinandosi al primato continentale ulteriormente.

La rivincita di Fabbri su Cousier: un lancio che sarebbe valso l'oro

La sfida nella sfida alla Diamond League vedeva anche l'eterna sfida di Leonardo Fabbri e Ryan Crouser, i due mastodonti del lancio del peso. L'azzurro, campione europeo e vice campione del mondo di fronte al gigante americano, campione mondiale in carica nonché ultimo oro olimpico. Proprio la finale di Parigi era rimasta indigesta per il nostro Fabbri: Crouser si era preso la medaglia più preziosa con un "modesto" 20.00, surclassato quest'oggi da una monumentale prova del campione italiano. Il 22.98 con cui si è preso la Diamond League vale tantissimo, e sarebbe valso di certo la medaglia d'oro olimpica persa a luglio. Di contro, Crouser si è fermato a Bruxelles a 22.79 in un nuovo capitolo di un emozionante testa a testa in pedana.