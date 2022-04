Leal perde la testa, colpisce Travica e viene stangato: Perugia-Modena ‘infinita’, succede di tutto Semifinale Scudetto di volley incandescente, con Travica accusato di insulti razzisti dagli ospiti anche sui social. Un fotografo mostra la ferita provocata da un oggetto lanciato dagli spalti.

Leal prova a colpire Travica

Provocazioni, presunti insulti razzisti, colpi proibiti, cori beceri e brutte scene. Il volley giocato è passato in secondo piano nella gara 1 della semifinale Scudetto tra Perugia e Modena. A trionfare sul parquet del PalaBarton è stata la formazione emiliana in 4 set, ma a far discutere è stato il parapiglia scoppiato nel finale che ha generato una coda polemica lunghissima. Protagonisti in primis Dragan Travica e Yoandy Leal, con quest'ultimo che ha perso letteralmente la testa incassando poi un provvedimento disciplinare pesantissimo. E le schermaglie tra i giocatori delle due squadre sono proseguite anche sui social dove non sono mancate parole grosse.

Tutto è iniziato dalla fine, ovvero al momento dei saluti tra i giocatori di Sir Safety Conad Perugia e Leo Shoes PerkinElmer Modena. Lo schiacciatore cubano naturalizzato brasiliano ospite Yoandy Leal si è infuriato, e ha cercato un confronto diretto con uno degli avversari ovvero il palleggiatore Dragan Travica. La situazione è diventata incandescente, perché Leal si è divincolato dalla presa di chi cercava di trattenerlo e ha sferrato un calcio in direzione di Travica, reo di averlo insultato. Capannello di uomini sul parquet, con rissa sfiorata e attimi di tensione. Solo dopo qualche minuto tutto è tornato alla normalità, almeno in campo.

Infatti le scintille sono proseguite poi sui social, con Travica accusato di aver proferito parole di stampo razzista nei confronti di Leal. A prendere le parti del brasiliano, ci ha pensato il compagno di squadra Earvin N'Gapeth. Quest'ultimo non è andato troppo per il sottile, puntando il dito contro Travica con ben tre foto su Instagram. Parole e accuse pesanti nei confronti dell'avversario, accusato di insulti razzisti: "Infame, razzista, anche ai massimi livelli rimarremo piccoli, Lega Volley prendi le decisioni giuste".

A proposito di decisioni però a pagare a caro prezzo il finale di Perugia-Modena stato Leal con ben 4 giornate di squalifica. Nella nota ufficiale si legge infatti: "Squalifica per quattro giornate per aver, a fine gara, colpito un atleta avversario con un calcio e per averne successivamente spintonato un altro". Un verdetto che compromette dunque la presenza del sudamericano nel prosieguo della sfida, nonostante il ricorso della Leo Shoes PerkinElmer, che proverà a puntare sulle provocazioni ricevute e sul fatto che l'aggressione non è andata a buon fine, visto che l'avversario sarebbe stato solo sfiorato.

Per quanto riguarda invece i padroni di casa, nessun provvedimento per Travica e multa salata per "aver, i propri sostenitori, a fine gara, rivolto offese all’indirizzo di un atleta del sodalizio ospite, nonché per aver lanciato verso il tunnel di uscita dal campo alcuni oggetti non contundenti". A farne le spese anche un fotografo presente a bordo campo che ha postato su Facebook, la ferita provocata da un oggetto piovuto dagli spalti e poi sparito. Queste le sue parole: "Una gran partita con una parte finale molto tesa e, nel dopo partita, mentre la tensione era alle stelle un "tifoso " di Perugia ha pensato bene di tirare qualcosa in campo che mi ha colpito mentre stavo fotografando…. Fortunatamente mi ha colpito sopra l' arcata sopraccigliare e non nell'occhio e non ho potuto vedere cosa mi avesse colpito perché, sempre per correttezza…,una persona che credo fosse del servizio d' ordine, mentre mi ero accasciato, ha pensato bene di prendere l' oggetto che mi aveva colpito e di nasconderlo! Ho fatto notare la cosa all' arbitro che, forse perché concentrato sulle intemperanze tra Leal e Travica, ha preferito fare finta di niente…"